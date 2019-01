Estrazioni 19 gennaio: Lotto e Superenalotto, verifica vincite – VIDEO

Le estrazioni del 19 gennaio del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta VIDEO saranno riportate qui in tempo reale a partire dalle 20.00 di questa sera. Tantissima attesa per il Superenalotto, il cui Jackpot è arrivato a quota 93,2 milioni di euro. Una cifra esorbitante, che risulta essere al momento la più alta in tutto il mondo.

Estrazioni Lotto, i numeri in tempo reale del 15 gennaio

BARI 77 66 67 10 78

CAGLIARI 88 24 43 18 20

FIRENZE 57 4 58 5 64

GENOVA 18 26 69 88 32

MILANO 9 10 83 76 42

NAPOLI 65 70 4 40 77

PALERMO 9 27 63 83 58

ROMA 11 37 13 47 81

TORINO 73 10 44 15 47

VENEZIA 56 82 40 21 13

NAZIONALE 59 37 40 81 29

Superenalotto, le estrazioni di oggi 15 gennaio

Numeri estratti: 8 51 57 43 87 56

Numero Jolly: 25

Numero SuperStar: 18

10eLotto: estrazioni serali del 15 gennaio

Numeri estratti: 4 9 10 11 18 24 26 27 37 43 56 57 65 66 67 70 73 77 82 88

Numero Oro: 77

Doppio Oro: 77 66

Le estrazioni video saranno trasmesse sul canale Youtube ufficiale del Superenalotto e le riporteremo qui, in questo articolo, non appena saranno disponibili.

Estrazioni 12 gennaio Lotto

NAZIONALE 40 41 68 34 38

BARI 38 63 56 55 43

CAGLIARI 60 16 78 40 42

FIRENZE 4 25 57 39 48

GENOVA 75 15 13 28 45

MILANO 69 86 78 22 19

NAPOLI 70 42 45 74 14

PALERMO 18 42 29 21 81

ROMA 51 47 55 28 8

TORINO 87 26 68 45 19

VENEZIA 73 90 72 64 27

Superenalotto, numeri estratti 12 gennaio

NUMERI VINCENTI: 62 88 36 73 16 33

NUMERO JOLLY: 48

NUMERO SUPERSTAR: 68

Superenalotto, le quote del 12 gennaio

6: nessuno

5+: nessuno

5: 6 totalizzano Euro: 36.505,17

4: 470 totalizzano Euro: 470,07

3: 19.564 totalizzano Euro: 34,21

2: 336.909 totalizzano Euro: 6,19

Quote del SuperStar 12 gennaio

6SB: nessuno

5+SB: nessuno

5 stella: nessuno

4 stella: 2 totalizzano Euro: 47.007,00

3 stella: 100 totalizzano Euro: 3.421,00

2 stella: 1.492 totalizzano Euro: 100,00

1 stella: 11.531 totalizzano Euro: 10,00

0 stella: 27.831 totalizzano Euro: 5,00

