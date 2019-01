Francesco Chiofalo, le prime parole dopo l’operazione

È stato un fulmine a ciel sereno il video messaggio di Francesco Chiofalo, in cui annunciava di avere un grave tumore al cervello. Nessuno, e soprattutto lui, non si aspettava una diagnosi del genere. Da quel momento, quindi, la vita di Francesco è senz’altro cambiata. Avrà trascorso giorni davvero difficili, nonostante la vicinanza della madre e degli amici più cari. Tuttavia, però, il peggio sembra essere passato. L’operazione ad alto rischio è stata superata alla grande. E tuttora Francesco dichiara di stare bene. Sebbene, però, debba trascorrere altri giorni in ospedale. Questo, infatti, è quello che dichiara il romano a “Uomini e donne Magazine”. Ma vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Per ulteriori news su Francesco Chiofalo, tutte le polemiche con Selvaggia Roma e le ultime dichiarazioni –> clicca qui

Leggi anche –> Francesco Chiofalo: le foto della cicatrice dopo l’intervento, poi il messaggio sui social

Leggi anche –> Francesco Chiofalo, oggi l’operazione: le parole da brividi su Instagram

Francesco Chiofalo, la prima intervista dopo l’operazione: “Non muovo le gambe”

È passata circa una settimana dall’asportazione del tumore al cervello di Francesco Chiofalo. E, possiamo dire, che ce l’ha fatta. Nonostante, infatti, il romano avesse dichiarato sin da subito la gravità e la difficoltà dell’intervento, fortunatamente ne è uscito indenne. E così ha raccontato il suo post operazione a “Uomini e Donne magazine”, la rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Devo aspettare l’esame istologico, anche se mi hanno detto che per l’80% il tumore era benigno”, così esordisce Francesco rassicurando tutti. Naturalmente, però, nonostante l’operazione sia andata ottimamente, il recupero è difficile e lungo. “Non sono quando esco dall’ospedale. Per il momento non muovo le gambe e a camminare senza il deambulatore. Sono dimagrito 10 kili, ma ce la sto mettendo tutto per riprendermi”, questo è quanto dichiara il romano.

Francesco Chiofalo, il messaggio di speranza

Ha subito un grave e duro colpo Francesco Chiofalo, com’è giusto che sia. Ed, infatti, conclude la sua intervista con un messaggio di speranza da brividi. “Voglio ritrovare il sorriso. Voglio riprendermi la mia vita e voglio ritornare il Francesco di sempre”. In bocca al lupo Francesco!