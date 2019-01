Francesco Monte e Giula Salemi, commenti ‘accesi’ sui social tra i due che appaiono più uniti che mai.

Giulia Salemi e Francesco Monte sono sempre più protagonisti del gossip sui social con dei ‘commenti accesi’ sui loro profili. Dopo le foto tenere e il “ti amo” scritto sullo specchio da Francesco, arriva un’altra chicca sempre dai profili Instagram degli ex gieffini. Nello specifico Francesco ha poco fa postato una foto in divisa da pompiere e la sua amata Giulia si è lasciata andare ad un commento che ha sorpreso tutti i suoi fan. Una dichiarazione ironica e scherzosa che non è passata inosservata. Un siparietto divertente che tiene di buon umore i seguaci della coppia che oramai non si perdono una foto postata dai due.

La sfida lanciata da Francesco monte sui social



Tutto è partito da una singolare iniziativa sui social di Francesco Monte. L’ex tronista posta la foto di lui vestito da pompiere e poi scrive così: “Eccoci ragazzi! Dopo il successo dei Caverna Dream Man, arriva #FireMan (un po’ alla moda). Sfido i mie amici Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala a fare di meglio. #firemanchallenge”. Francesco dunque sfida i suoi amici a vestirsi da pompieri, come lui, e postare la foto sui social. Dopo la #10yearchallange dunque un nuovo gioco ideato da Francesco Monte ha preso vita su Instagram. Come Reagiranno gli amici taggati? Coglieranno il guanto di sfida? Non ci resta che attendere e stare a vedere.

Giulia Salemi, i commenti ‘accesi’ a Francesco Monte che stupiscono i fan

I follower di Francesco Monte sono letteralmente impazziti per due motivi. Il primo è stato sicuramente la bellezza dell’ex tronista che si è mostrato in una veste ‘insolita’ ma apprezzabile. Il secondo motivo è stato il commento ‘acceso’ della fidanzata Giulia Salemi: “Spegni il mio fuoco!” Ha scritto l’amata di Monte che, con questo simpatico commento, ha mandato su di giri i fan della coppia che hanno iniziato a commentare la foto con apprezzamenti verso il loro amore.

