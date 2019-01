Giulia De Lellis, che stoccata per l’influencer romana

Giulia De Lellis è ancora al centro dell’attenzione. Questa volta, però, per alcuni commenti poco carini sul suo conto. A farli, infatti, è Priscilla Salerno, un’attrice di film per adulti. Che, in un alcune stories su Instagram, ha rivelato di essere sullo stesso treno con la nota influencer romana. E, dopo aver confessato delle avances che Andrea Damante le aveva fatto, ha iniziato a commentare Giulia. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Giulia De Lellis, che stoccata da parte di un’attrice: “È una nana oscena”

Priscilla Salerno, attrici di film per adulti, nella scorsa giornata era sul treno per Roma. Ad un certo punto, però, l’attrice informa i suoi fans di aver incontrato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ragazzi sono sul treno per Roma e ho incontrato Giulia De Lellis ora capisco perché Andrea Damante l’ha tradita”, così inizia la story di Priscilla. Ma non solo. Perché l’attrice si lascia andare a dei commenti davvero poco carini nei confronti di Giulia: “Dio da il pane a chi non da i denti. Una nana oscena. Bravo Andrea, bravo”. Insomma, le parole di Priscilla sono davvero dure e pesanti. Anche perché successivamente, l’attrice insinua che Andrea ci abbia provato anche con lei. Essendo entrambi di Verona. “Lui ci ha provato anche con me, l’ho incontrato in un bar”, così conclude Priscilla. Naturalmente, per adesso, non c’è stata alcuna replica di Giulia. Arriverà mai? Lo vedremo.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante come procede dopo la loro rottura

Diciamoci la verità, la rottura tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stato un fulmine a ciel sereno. Ai tempi di Uomini e Donne, infatti, la coppia aveva fatto innamorare davvero tutti, bisogna dirlo. Eppure, però, tutte le cose belle sono destinate a finire. E così anche la loro storia. Il motivo? A quanto pare, infatti, Giulia sarebbe stata tradita. Naturalmente, però, l’influencer romana è riuscita a farsi una vita. Ed, infatti, è riuscita a trovare il sorriso nelle braccia di Irama Plume, cantante e vincitore di Amici 17. Andrea invece? Il deejay, invece, non ha preso bene la rottura con Giulia. Anche se negli ultimi tempi, dopo aver dichiarato di essere stato male per la fine della sua storia d’amore, sembra che anche lui abbia ritrovato il sorriso nelle braccia di un’altra nota influencer.