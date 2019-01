Ilary Blasi in abito dorato: la scollatura è esagerata e non passa inosservata

La regina del Grande Fratello Vip, la scorsa notte ha partecipato alla festa di compleanno di Michela Quattrociocche, nota attrice romana. Ilary Blasi si è presentata alla festa con un abito abbastanza sgargiante, dorato, con una scollatura che non è passata inosservata. Look da festa, insomma. Scarpe argentate e una borsetta a tracollo.

Insomma, come poteva passare inosservata una star come lei ad una festa di compleanno? Era in compagnia di suo marito, Francesco Totti. Ed entrambi erano tutti in tiro, insomma, con gli abiti per le occasioni. Le foto sono postate dall’account Instagram Ilary Blasi Fanpage, una delle tante pagine fan della conduttrice.

Ilary Blasi e la finale del Grande Fratello Vip

Un’edizione molto emozionante. Ilary Blasi è stata quasi sempre al centro dello spettacolo a Canale 5: a cominciare dalla lite con Fabrizio Corona in diretta. Una lite di cui si è continuato a parlare nel tempo anche nelle trasmissioni più seguite in tv dagli italiani e non solo. Già, perché Fabrizio Corona ha continuato su Instagram a ribattere sulla vicenda.

Insomma, Ilary Blasi una vera e propria protagonista delle serate di Canale 5. Anche e, oseremmo dire, soprattutto per le parrucche che ha indossato. Ad ogni puntata, infatti, si creava tantissima attesa intorno alla ipotetica parrucca con cui si sarebbe presentata Ilary in studio. Prima quella bionda, corta, che già destò molto scalpore tra i telespettatori. Per non parlare della parrucca scura: quella fece discutere tantissimo in quanto Ilary non era mai apparsa prima da allora con capelli che non fossero biondi. “Gioco con le parrucche come mia nonna” affermò Ilary Blasi in una delle tante interviste in cui si parlava delle sue parrucche. Parrucche che erano conciate così bene che sembravano capelli naturali: infatti, in tanti tra i fan di Ilary non erano sicuri si trattasse di qualcosa di artificiale.