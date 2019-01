Isola dei Famosi 2019, televoto per l’inviato? Tutta la verità, ora è ufficiale.

E’ ormai alle porte l’inizio della nuova stagione, quella del 2019, del noto programma. Tra poco, infatti, i naufraghi prenderanno il largo, come si suol dire, anche se è ancora tanta l’incertezza. Sia in relazione all’identità di alcuni dei concorrenti sia per quanto riguarda l’uomo che ricoprirà il ruolo di inviato. A tal proposito, nelle ultime ore aveva trovato ampio spazio l’indiscrezione secondo cui questa scelta poteva venire affidata al televoto.

Si tratta di una indiscrezione che, come detto, ha trovato ampio spazio, in particolar modo sui social network. Per fare chiarezza su questa voce Silvia Toffanin ha invitato negli studi di “Verissimo” non solo Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, ma anche Filippo Nardi. Che ha annunciato quella che è la verità in relazione alla vicenda relativa all’inviato di questa edizione.

Isola dei Famosi, arriva l’annuncio sull’inviato

Nella sua intervista ha raccontato tutta quella che è la verità relativa a quello che sarà il suo ruolo nell’edizione del noto format ormai alle porte. Queste le sue parole, che non lasciano spazio non solo a polemiche, ma anche a qualsivoglia tipo di dubbio: “Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto con un concorrente, come qualcuno ha insinuato sui social network”. La vicenda, dunque, si chiude con le sue dichiarazioni, che sanno tanto di pietra tombale sui rumors delle ultime ore.

