Jennifer Lopez senza trucco: foto da urlo su Instagram

Una cosa è certa: Jennifer Lopez sa come stupire ed allietare i suoi numerosi fan. Poche ore fa, infatti, la famosa cantante sudamericana ha pubblicato su Instagram un scatto davvero incantevole. Nella foto in questione, dunque, la bella portoricana si mostra ai suoi followers senza trucco. Né un velo di blush, di mascara o di ombretto. Insomma, nulla di nulla. Proprio così, acqua e sapone. E, naturalmente, è impossibile non commentare. Ed, infatti, c’è da dire che Jennifer Lopez è sempre meravigliosa. Che possa essere, quindi, truccata o no è sempre superlativa.

Alla soglia dei 50 anni, Jennifer Lopez fa invidia a qualsiasi donna. Fisico mozzafiato e infinita dolcezza e bellezza sono gli ingredienti che rendono unica la cantante portoricana. Ogni giorni, infatti, sorprende sempre di più. Poche ore fa, come dicevamo precedentemente, ha pubblicato, su Instagram, una foto che la ritrae senza un velo di trucco. Insomma, proprio come mamma l’ha fatta. E c’è da dire che, nonostante i capelli raccolti e il viso visibilmente stanco, Jennifer Lopez è sempre incantevole. Inutile dire, quindi, dei tantissimo commenti di apprezzamento che la cantante ha ricevuto dai suoi più accaniti followers. “Sei bellissima, con o senza trucco”, scrive un’utente. Oppure: “Tu sei veramente una bellezza naturale in ogni modo”, scrive una sua fan.

Insomma, a quanto pare, sono tutti d’accordo: Jennifer Lopez è superlativa in ogni modo, siete d’accordo?