Jeremias Rodriguez, esplode la sua rabbia su Instagram: ecco cos’è successo

Per chi fosse un fan accanito della famiglia Rodriguez, sa perfettamente il carattere “fumantino” di Jeremias. Il fratello più piccolo di Belen, infatti, non è il tipo che le manda certo a dire. Anzi, è il classico “senza peli sulla lingua”. Anche all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Jeremias non ha mai fatto segreto del suo carattere. Raccontando ai suoi coinquilini, infatti, di aver combinato grossi guai. Ma che poi, grazie anche alla sua famiglia, è riuscito a ritornare sulla retta via. Ultimamente, però, l’argentino è al centro dell’attenzione soprattutto per la sua partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A quanto pare, infatti, il ragazzo era uno dei concorrenti ufficiali. Ma un suo infortunio sulla neve ha rimandato il tutto a data da destinarsi.

Per ulteriori news su Jeremias Rodriguez, la sua vita privata e le sue ultime dichiarazioni e interviste–> clicca qui

Leggi anche –> Jeremias Rodriguez, il messaggio che non ti aspetti sui social: parole al veleno

Leggi anche –> Jeremias Rodriguez abbandona l’Isola dei Famosi? Ha avuto un incidente

Jeremias Rodriguez, esplode la sua ira su Instagram: ma cosa è successo?

Jeremias Rodriguez torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non ci riferiamo alla sua ipotetica partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, bensì a dei strani messaggi pubblicati su Instagram. In una prima story pubblicata sul social, infatti, l’argentino sembra davvero arrabbiato. E così scrive: “Se sei felice, non rompi il c***o a nessuno”. Naturalmente, non sappiamo contro chi sia rivolto.

Ma non è finita qui. Perché dopo poche ore, l’argentina ha continuato con la sua rabbia. Questa volta, però, ad essere presi di mira sono coloro che hanno partecipato al gioco 10 years challenge. Un divertente gioco che sta impazzando su Instagram. Anche in questo caso, però, non ci è dato sapere contro chi ce l’abbia. In molto hanno supposto possa c’entrarvi qualcosa anche Francesco Monte. Ma lo escludiamo. D’altra parte, però, è davvero strano che Jeremias scriva questi messaggi così enigmatici. Dal momento che non usa i social quotidianamente. Chissà cosa sarà successo. Lo scopriremo!