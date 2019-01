Miriam Leone si stende a letto: l’abito è troppo corto e i fan già sognano

Siamo al cospetto di una delle donne più belle, amate e di qualità di tutto il panorama femminile italiana. Diventata famosa per aver vinto la 69° edizione di Miss Italia, si è fatta apprezzare negli anni anche come attrice. In particolar modo nella serie Tv “1992” e nel suo sequel “1993”. Tutto questo straordinario successo è dimostrato, oltre che dalle sue ospitate televisive, anche dal seguito straordinario che vanta sui social.

Per fare un esempio, su Instagram è seguita da circa 700mila persone, che non si perdono un suo post e che lo inondano puntualmente di “like” e di apprezzamenti attraverso i commenti. Non ha fatto eccezione l’ultimo post condiviso, in cui la si vede stesa a letto, in primo piano e con il vestitino sullo sfondo che, forse, risulta essere un po’ troppo corto. E, di conseguenza, si accendono le fantasie dei fan.

Miriam Leone si stende a letto: sguardo incantevole e vestitino corto

Nella foto in questione si vede in primissimo piano il suo viso mozzafiato. Ciò che rapisce l’attenzione è, però, senza ombra di dubbio il suo sguardo, in grado di diventare a tratti davvero ipnotico.

Inutile, poi, negare che, complice anche la sua posa ed il posizionamento delle gambe, si veda anche che il vestitino risulta essere corto. Questo, in maniera del tutto inevitabile, ha acceso le fantasie dei suoi fan, che l'hanno riempita di complimenti sotto questo post.

