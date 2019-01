Nadia Toffa, Le Iene: “Domani mi vedrete così”, annuncio da brividi

Nadia Toffa ha appena dato un annuncio da brividi ai suoi follower di Instagram: “Buongiorno bella gente… Ci separano davvero pochissime ore! Che gioia grande. Io non sto nella pelle ❤️ e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita. Evviva! Un abbraccio fortissimo da chi vi vuole bene”.

Parole da brividi che colmano di gioia il cuore dei fan che la seguono ormai da tempo. Come scrisse in risposta ad alcuni commenti non molto tempo fa, i suoi fan sono persone che le vogliono bene e che le stanno vicino soprattutto in questi momenti così delicati della sua vita.

Per conoscere tutto sul Nadia Toffa, la malattia e le ultime news CLICCA QUI!

Per vedere tutte le altre foto di Nadia Toffa CLICCA QUI

Il ritorno de Le Iene: Nadia Toffa dice addio alla parrucca

Non servirà più la parrucca a Nadia Toffa, la simpatica e dolce Iena che sarà in trasmissione domani, domenica 20 gennaio 2019. A quanto pare, i capelli sono cresciuti. Piccole soddisfazioni, piccoli passi in avanti. Quello che conta, adesso, è soltanto la sua salute. Sì, ma una notizia del genere non può che trasmettere gioia. Per Nadia, così come per tante altre donne, dev’essere stata dura perdere i capelli a causa della chemioterapia.

Adesso, però, sembra che tutto stia tornando alla normalità. Dopo le festività natalizie trascorse in ospedale con la chemioterapia e tanti altri sacrifici e sofferenze che Nadia Toffa ha preferito non mostrarci, adesso sta per tornare. Sta per tornare con il programma Le Iene, in cui ha messo il cuore sin dal primo servizio. E che adesso le sta regalando tanta voglia di fare, di lavorare, di vivere. Con il suo sorriso contagioso è pronta a tornare in scena. Domani la vedremo finalmente senza parrucca, con i suoi capelli biondi.