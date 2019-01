Poliziotto arresta sua moglie che lo tradisce con una donna e un uomo

Stava prestando servizio il poliziotto che ha trovato sua moglie coinvolta in una rissa scoppiata durante un rapporto con più persone. Dalla radio trasmittente è arrivata la segnalazione di una rissa e lui è intervenuto. La scoperta è stata tremenda: secondo quanto riportato da Dagospia, sua moglie era in compagnia di una donna ed un uomo. Erano lì, tutti insieme, quando è scoppiata la rissa.

Si trattava di un incontro a tre che però è degenerato in una lite abbastanza preoccupante. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa. Una rissa che ha fatto preoccupare tutto il vicinato che ha chiamato le forze dell’ordine per chiederne l’intervento. L’episodio si è consumato a Ciudad Victoria, città dello stato di Tamaulipasm, in Messico.

Poliziotto scopre la moglie che lo tradisce con un uomo e una donna

Non sarà stata una bella scena, non possiamo metterlo in dubbio. Il poliziotto ha trovato la moglie che lo tradiva con un uomo e una donna. Si erano incontrati per andare in hotel, uno dei tanti della città. Una struttura che avrebbe garantito l’anonimato agli interessati. Qualcosa però è andato storto. Ad un certo punto, una donna ha cominciato ad innervosirsi perché l’uomo le ha preferito l’altra.

Sono seguiti insulti e minacce a voce alta. Non solo: sono volati anche diversi oggetti. Era quasi certo l’intervento della polizia in quelle condizioni. Il poliziotto in questione, nonostante avesse appena assistito ad una scena terribile, non ha fatto una piega. Con l’assistenza dei colleghi, ha dovuto mettere le manette a sua moglie dopo che era stata trovata in quelle condizioni. Per i diretti interessati, adesso, c’è da rispondere del reato di disturbo della quiete pubblica.