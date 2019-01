Quanto guadagna un’influencer? Ce lo saremo chiesti tantissime volte. Insomma, vedere tutto il lusso che sfoggiano sui social può far pensare tranquillamente che riescano a condurre una vita più che agiata. Il loro è un lavoro, sia chiaro. Talvolta, molte influencer sono anche modelle e guadagnano più dai social che dagli stilisti che le fanno sfilare sulle proprie passerelle. Insomma, sembra un mondo capovolto. Tanto nuovo da lasciarci a bocca aperta. Eppure, qualcuna ci è riuscita. In Italia, la influencer per eccellenza è Chiara Ferragni, che guadagna cifre esorbitanti per indossare dei capi d’abbigliamento o tanto altro nelle foto che posta su Instagram.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata e su quella professionale della nota influencer Chiara Ferragni, anche in relazione alla sua storia d’amore con il rapper Fedez, allora CLICCA QUI!

Se vuoi guardare tutte le foto delle influencer più seguite, allora CLICCA QUI!

Quanto guadagna un’influencer?

Ne ha parlato anche Haley Baldwin, che ormai è una vera e propria star di Instagram, meglio conosciuta Hailey Bieber. E’ un business enorme, come lei stessa sostiene. Negli Stati Uniti ha preso il volo già da un bel po’ di tempo. Certo, anche in Italia non si scherza mica. Ma pare proprio che le cifre che girano nell’altro continente siano davvero sbalorditive.

Hailey Baldwin è una famosissima modella che nel documentario The American Meme (Netflix), ha spiegato alcuni retroscena e dettagli sulla vita da influencer. Un giro d’affari immenso in cui è riuscita ad entrare pian piano, passo dopo passo. Hailey si contraddistingue per la naturalezza e la disinvoltura con cui indossa certi capi d’abbigliamento. Questo fa sembrare che non sia pagata per farlo e, a quanto pare, funziona. “Il massimo che ho ricavato da un singolo post è di 150.000 dollari, ma ho sentito di persone che guadagnano 1 milione di dollari con una foto”, queste le dichiarazioni di Hailey rilasciate nel video che possiamo vedere su Netflix. Cifre da capogiro, soprattutto se si pensa a tutti gli italiani che, ad oggi, si svegliano ogni mattina per andare a lavorare in cantiere o al mercato. La differenza sociale nel nostro mondo 2.0 è abissale. Ormai, non ci si sconvolge neanche più.