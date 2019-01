Stasera in Tv, sabato 19 gennaio: Ora o mai Più | Anticipazioni | Cantanti

Oggi, 19 gennaio, andrà in onda il primo appuntamento del talent “Ora o mai più”. Giunto alla sua seconda edizione, lo show quest’anno andrà in onda fino al 2 marzo. Si scontrerà con la diretta concorrente di Mediaset, “C’è posta per te”. La base del programma è rimasta totalmente invariata. Infatti, così come l’anno scorso, ci saranno in gara 8 cantanti che, di settimana in settimana, si sfideranno. Al vincitore, poi, alla fine del programma, verrà offerto un montepremi e un contratto discografico. Ma vediamo nel dettaglio la giuria e i concorrenti.

Stasera in Tv, sabato 19 gennaio: Ora o mai Più, ecco i nomi dei giudici al completo

A condurre il programma ci sarà, per la seconda volta consecutiva, Amadeus. Ma non sarà per nulla da solo. Così come l’anno scorso, infatti, ad affiancare e a preparare i cantanti nelle loro performance ci saranno dei giudici. La giuria, però, presenta della grosse novità. Non ci saranno, infatti, Marco Masini, Michele Zarrillo, Loredana Bertè e Patty Pravo (perché entrambe impegnate con Sanremo). Al loro posto, invece, ci saranno: Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cotugno e I Ricchi e Poveri. Ad arricchire il cast dei giudici ci saranno poi: Red Canzian, Marcella Bella, Orietta Berti e Fausto Leali.

Stasera in Tv, sabato 19 gennaio: Ora o mai Più, ecco i nomi dei concorrenti al completo

Anche per quest’anno, quindi, si rimetteranno in gioco otto cantanti. Ecco il nome dei concorrenti al completo: