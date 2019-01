Stefano Sala, parla l’ex fidanzata Dasha a Pomeriggio Cinque

Ormai è ufficiale. La storia d’amore tra Stefano Sala e Dasha Dereviankina è terminata. Proprio pochi giorni fa, infatti, vi avevamo annunciato tale decisione. Dal momento che il modello milanese, ospite da Barbara D’Urso, aveva rivelato di essere single a tutti gli effetti. A parlare adesso, invece, è la belle ucraina. Che, ospite del medesimo salotto pomeridiano, si è lasciato andare a delle rivelazioni davvero importanti sulla sua storia d’amore. È visibilmente turbata, questo bisogna dirlo. Ed effettivamente è impossibile darle torto. Ha creduto fortemente in questa storia. E non si aspettava affatto di vedere determinate scene provenienti dalla casa della GF. Ma, soprattutto, sperava in un finale migliore. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Stefano Sala, l’ex Dasha a Pomeriggio Cinque: “Sono ancora innamorata”

La storia d’amore tra Stefano Sala e Dasha procedeva a gonfie vele. Nonostante, infatti, i due ragazzi stessero insieme da pochissimi mesi, avevano dei piani comuni. I problemi, però, sono iniziati a sorgere quando Stefano, all’interno della casa, si è avvicinato particolarmente a Benedetta Mazza. Lasciandosi andare, tra l’altro, anche a delle considerazioni davvero importanti. Ci riferiamo, infatti, a quando ha confessato di non pensare più o di non avvertire la mancanza della sua fidanzata. Ecco. Proprio questo, infatti, ha provocato una reazione da parte della modella ucraina. Che, a poco a poco, si è completamente distaccata dal suo compagno. Una volta uscito dalla casa, però, dichiara Dasha, le cose sono andate meglio. Hanno passato il Natale insieme, ma evidentemente qualcosa si era rotto. Perché al momento, infatti, i due hanno deciso di lasciarsi. “Il sentimento non è finito, ma adesso sono più tranquilla”, conclude l’ucraina.