Puoi controllare le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sul nostro sito in tempo reale a partire dalle ore 20.00 di oggi, sabato 19 gennaio 2019.

Estrazioni Lotto oggi 19 gennaio 2019

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: i numeri vincenti di sabato 19 gennaio 2019

Numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: estrazione serale sabato 19 gennaio 2019

Numeri estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Ultime estrazioni Superenalotto e Lotto: Quote e Vincite

Nell’ultimo concorso del Superenalotto, quello di giovedì 17 gennaio 2019 non c’è stato alcun vincitore del sei. Così, il Jackpot ha continuato a salire fino ad arrivare ad euro 93 milioni e duecentomila. Ecco le quote relative all’ultima estrazione:

6 1 su 622.614.630 Jackpot 5+1 1 su 103.769.105 311.000 € 5 1 su 1.250.230 32.000 € 4 1 su 11.907 300 € 3 1 su 327 25 € 2 1 su 22 5 €

Estrazioni Lotto del 17 gennaio 2019

BARI 1 85 43 51 44

CAGLIARI 83 49 12 28 48

FIRENZE 12 6 49 3 47

GENOVA 79 41 12 18 61

MILANO 24 76 26 74 51

NAPOLI 72 90 71 49 36

PALERMO 22 27 8 42 59

ROMA 76 22 67 59 40

TORINO 66 85 88 57 13

VENEZIA 58 19 47 2 34

NAZIONALE 56 29 12 76 20

Superenalotto: numeri estratti del 17 gennaio

Numeri: 26 33 63 21 89 35

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 20

10eLotto: estrazione serale 17 gennaio

Numeri estratti: 1 6 12 19 22 24 26 27 41 43 49 58 66 71 72 76 79 83 85 90

Numero Oro: 1

Doppio Oro: 1 85

Gioca senza esagerare

Tentare la fortuna non costa molto. Anzi, sia per il Superenalotto che per il Lotto una schedina costa anche solo un euro. Per cui, nessuno si impoverisce se prova a vincere il Jackpot. Tuttavia, non bisogna farsi prendere la mano perché si può sfociare in problematiche abbastanza serie come la ludopatia. Ossia, una vera e propria malattia che porta all’annientamento della persona che comincia a vivere soltanto per il gioco. Neanche più per le vincite, esclusivamente per il gioco. A tal proposito possiamo segnalare che ci sono centri specializzati che curano questa malattia in tutta Italia. Basta solo scegliere di farsi aiutare.