Federica Nargi, ospite a Verissimo, svela il sesso del bebè

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo”. Come ogni sabato, quindi, Silvia Toffanin intervisterà, nel suo salotto, diversi personaggi dello spettacolo. Ospite dell’appuntamento di oggi è Federica Nargi. L’ex velina, infatti, incinta di otto mesi si lascerà andare ad una delicata ed emozionante intervista. In cui svelerà a tutti i presenti il sesso del nascituro e i probabili nomi. Ma non solo. Racconterà, inoltre, anche i prossimi progetti con Alessandro Matri, suo fedele compagno da ormai 10 anni. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Federica Nargi svela a Verissimo il sesso del bebè

È un momento davvero magico per Federica Nargi ed Alessandro Matri. I due ragazzi, infatti, dopo essere diventati genitori della piccola Sofia, sono pronti adesso ad accogliere una nuova vita, frutto del loro amore. Ospite nella puntata odierna di Verissimo, infatti, l’ex velina svelerà il sesso del bebè. A quanto pare, infatti, la coppia sarà genitore di un’altra femminuccia. E, nonostante la gioia sia smisurata per il nuovo arrivo, Federica dichiara di non aver preparato ancora nulla, sebbene sia incinta ormai di 8 mesi. E, invece, per quanto riguarda i nomi? A scegliere, infatti, come si chiamerà la piccola, sarà Sofia, quindi la sua sorellina. Il nome più papabile, per adesso, è quindi Bianca. Ma, secondo l’ex velina, tutto può cambiare, dato che la primogenita ha altri nomi in riserbo.

Verissimo, Federica Nargi racconta il suo rapporto con Alessandro Matri

È una delle coppie più belle, bisogna ammetterlo. Nonostante, infatti, la giovane età, Alessandro Matri e Federica Nargi hanno dimostrato sempre il loro amore a tutti. La nascita della secondogenita, quindi, avrà rimandato i fiori d’arancio. Ma anche su questo, però, Federica ha le idee chiare: “Ne parliamo ma magari un po’ più in là”. In effetti, adesso è meglio pensare alla piccola che sta per arrivare. Il matrimonio può attendere, non credete?