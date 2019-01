Wanda Nara esagera: dallo specchio si vede proprio tutto, fan in visibilio

Che stile inconfondibile Wanda Nara! La showgirl e procuratrice sportiva del marito il calciatore Mauro Icardi, ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra con un body nero addosso mentre si riprende allo specchio durante un trattamento ai glutei da parte dello stilista e make-up Artist Kennis Palacios.

Wanda Nara: il video allo specchio su Instagram

Come si vede nel video di Wanda Nara, l’estetista sta massaggiando in maniera piuttosto enfatica le forme prorompenti della Nara. La donna, allo specchio, continua a riprendere questo piccolo spezzone di trattamento e nella didascalia showgirl scrive: Esta no es violenza esta es maniera de donar amore. Che significa che questa non è violenza ma il suo modo di dare amore, ironizzando con l’amico Kennis Palacios. Il quale risponde immediatamente definendola come la numero uno.

Wanda Nara Instagram: la bellezza del suo fisico scultoreo

Ovviamente questo video è balzato agli occhi, non tanto per il tipo di trattamento, per così dire particolare a cui si è sottoposto Wanda Nara, ma più che altro per il suo fisico che ancora una volta viene messo in mostra senza filtri. È di una bellezza mozzafiato. Il corpo di Wanda Nara infatti è sempre perfetto anche nei momenti più comuni come questo mentre si sta sottoponendo un trattamento di bellezza. I fan anche questa volta hanno premiato questo video con moltissime visualizzazioni e una vera e propria pioggia di commenti positivi per questo video che ha regalato qualche momento di curiosità e enfasi ai fan di Wanda Nara.