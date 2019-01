Ascolti bassi per Adrian, parla Rosita Celentano: “Lo ha reso immortale”

Pochi giorni fa sono andate in onda le prime due puntate della serie evento “Adrian”. Lo show, nonostante le tantissime polemiche degli ultimi giorni, ha davvero sorpreso tutti, sia nel bene che nel male. E, d’altra parte, si sa, da Adriano Celentano non potevamo aspettarci che questo. A distanza di giorni, quindi, arriva il commento di una persona davvero molto vicina al famoso cantante. Stiamo parlando, infatti, di Rosita Celentano, figlia di Adriano. Che, in un’intervista al settimanale Spy, ha espresso la sua opinione sullo show. Ma non solo. Ha spiegato, infatti, la reazione del padre agli ascolti bassi dello show. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Come dicevamo, quindi, gli ascolti per le prime due puntate di Adrian non sono stati per nulla soddisfacenti. Ci si aspettava, infatti, davvero molto di più per uno show a cui Adriano Celentano sta pensando davvero da tantissimi anni. Eppure, in questi giorni, siamo certi, che tutti ci siamo posti la stessa domanda: “Come sarà stata la reazione del cantante per gli ascolti bassi del suo show?”A svelarcelo è Rosita, figlia di Adriano, che in un’intervista a Spy, ha chiarito il tutto. “Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto”, questo dichiara Rosita al settimanale. D’altronde, l’attrice è certa che lo show verrà apprezzato nel tempo. A tal proposito, infatti, ricordiamo che il cartoon è suddiviso in 9 puntate. Quindi, davvero c’è tempo per apprezzarlo. “Una cosa è certa: Adrìan ha reso mio padre immortale”, continua Rosita nella sua difesa allo show.

Ma non si è limitata a raccontare la reazione di suo padre. Rosita, infatti, fa ben altro. Ed esprime il suo parere sui critici dello show e su Mediaset. Per quanto riguarda il primo punto, infatti, dichiara: “Non è importante andare alla ricerca dei perché, credo che i suoi fan abbiano già capito. Invece gli altri, la fetta dei non fan, non vedono l’ora di attaccarlo. Ma non tutti possono capire”. Beh, le parole di Rosita sono davvero dure e pesanti. Com’è giusto che sia, ovviamente. Differente, invece, è l’opinione dell’attrice su Mediaset, l’azienda che ha puntata sul cantante e sul suo show. “Ha avuto un bel coraggio a sposare tale progetto. In fondo non c’è alcun programma che, dopo la fine, faccia parlare la gente”, conclude Rosita.