Ecco com’è Cayos Cochinos nella realtà di tutti i giorni: l’Isola dei Famosi 2019 ha portato un bel po’ di trambusto in un villaggio incantato ed abitato da un centinaio di persone.

Ormai ha preso il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019: protagonista di questa edizione, ancora una volta, la splendida isola Cayos Cochinos. Sì, perché per quanto i concorrenti possano mettersi in mostra, c’è sempre e solo una protagonista indiscussa: la meravigliosa isola del Mar dei Caraibi. In realtà, l’isola si compone di Cayo Menor e Cayo Mayor, facenti parte dell’arcipelago delle isole Cochinos che ne comprende un’altra decina. Tutte insieme, queste isole sono adesso una riserva biologica. Sì, perché vanno assolutamente protette in quanto in esse si trova una delle porzioni di barriera corallina più rara dei Caraibi (assieme a quella del Belize). Sono talmente protette che l’ingresso agli stranieri arriva a costare qualcosa come 10 dollari, il corrispettivo di 2 dollari per le popolazioni del posto.

Com’è Cayos Cochinos senza l’Isola dei Famosi 2019

L’Isola dei Famosi 2019 con tutti i suoi concorrenti ha portato un bel po’ di movimento per gli abitanti della zona. Insomma, un bel po’ di trambusto anche. Abitanti che, in totale, sono un centinaio. E che, quando non ci sono le varie produzioni televisive, vivono la propria vita nella routine giornaliera e nella tranquillità che offre la natura. Si chiamano garifuna gli abitanti della zona e sono indigeni. Il villaggio presenta qualche casetta sull’acqua. Qualche posto in cui mangiare. Tutto molto low profile, niente di esagerato o chic.

Gli amanti del lusso non trovano molto per i propri gusti a Cayos Cochinos. Ma possono spostarsi, invece, a Roatan, dove si possono trovare resort e villaggi turistici con tutti i comfort e le attrezzature lussureggianti. Inoltre, c’è anche molta movida. Molti locali che offrono musica e spensieratezza. Insomma, le isole dei Caraibi sono veramente stupende. Un posto che vale la pena visitare. Anche, oseremmo dire, che è doveroso visitare almeno una volta nella vita.