Enrico Ruggieri è stato vittima di un brutto incidente automobilistico. Ecco le ultime notizie sulle sue delicate condizioni di salute

Sono state delle ore davvero brutte per Enrico Ruggieri. Stando alle sue parole, infatti, il cantante, ieri sera, è stato vittima di un brutto incidente automobilistico. Ad annunciarlo è lui stesso su Instagram. Fortunatamente il cantante, nonostante il testa e coda percorso per tantissimi metri, è uscito illeso. Solo un grande spavento, insomma. Anche se l’unica ad esserne uscita completamente distrutta da tale incidente è la macchina del cantante. Che, come è possibile rivedere nelle foto pubblicata sul social, è diventata ormai un rottame. Immediati sono stati i commenti dei suoi più accaniti fan che, appresa la notizia, hanno dimostrato tutta la loro solidarietà e vicinanza al cantante. Ma vediamo nel dettaglio cosa scrive Enrico su Instagram.

Enrico Ruggieri, brutto incidente per il cantante: ecco cos’è successo

Insomma, come dicevamo precedentemente, Enrico Ruggieri è stato vittima di un bruttissimo incidente. A raccontarlo è il cantante stesso che, tramite un post su Instagram, annuncia ciò che è accaduto. Stando alle sue parole, dunque, al momento dell’incidente, il cantante non era per nulla da solo. Bensì era accompagnato dall’autista e da due donne, taggati poi nel post. Da quanto è possibile vedere nella foto proposta in alto, l’autovettura è completamente distrutta. Fortunatamente, invece, per Enrico e le sue accompagnatrici, non c’è stato alcun danno fisico. Ecco quanto scrive il cantante su Instagram: “Tutto sommato dopo 400 metri di testa e coda, la macchina non è messa male”. E, poi, continua: “Grazie a Riccardo che era alla guida e qualcuno in alto che ha evitato che il guard rail cedesse”. Insomma, lo spavento è stato davvero immenso. Ma fortunatamente i diretti interessati stanno bene.