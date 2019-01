Isola dei Famosi 2019, la Gialappa’s punzecchia Adrian di Celentano

Fila tutto liscio nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019: tanti riflettori accesi sull’abito di Alessia Marcuzzi, ma non solo. Va tutto secondo i piani soprattutto perché non c’era la Cipriani sull’elicottero ad urlare “Scendi!” al pilota. I concorrenti si sono comportati tutti molto bene e non hanno esitato più di tanto nel tuffarsi. Qualcuno, tuttavia, pare abbia dimenticato di togliere la cuffia un attimo prima di lanciarsi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su “L’Isola dei Famosi” CLICCA QUI!

Isola dei Famosi 2019, prima regola: togliere le cuffie prima di tuffarsi

La Gialappa’s band, costantemente attenta a tutto ciò che fanno i naufraghi, si accorgono dell’episodio e cominciano con l’invettiva. Tante risate, va ammesso, con la loro voce a commentare di tanto in tanto. Molti momenti, infatti, erano interrotti dalle loro invettive sprezzanti e dobbiamo ammettere che ogni commento faceva sorridere un bel po’. Inevitabili le risate anche per gli ospiti in studio. La stessa Alessia Marcuzzi prendeva a ridere anche tutte le battute su di lei.

E non hanno esitato a fare un riferimento ad Adrian, il cartoon di Adriano Celentano: “Dite ai concorrenti di togliersi le cuffie perché abbiamo speso tutti i soldi per Celentano”. Imbarazzo per qualche secondo con Alessia Marcuzzi che non riesce a trattenersi e ride. Così anche le opinioniste. Insomma, la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 è andata molto, ma molto bene. Era un evento molto atteso e di sicuro non ha deluso le aspettative. Ci sono state anche diverse polemiche prima ancora che iniziasse perché i naufraghi non erano così conosciuti quanto il pubblico si aspettava. Tuttavia, tempo al tempo, pian piano verrà fuori il carattere di ognuno e i telespettatori impareranno ad amarli ed accettarli per quelli che sono.