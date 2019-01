Isola dei Famosi 2019, Kaspar Capparoni attacca la produzione: la risposta di Alessia Marcuzzi spiazza tutti

È iniziata davvero con il botto L’Isola dei Famosi 2019. Era l’evento dell’anno. Tutti, infatti, erano curiosi di conoscere i nuovi naufraghi, gli opinionisti e l’inviato. E, perché no, anche l’outfit di Alessia Marcuzzi ha suscitato interesse negli ultimi giorni. Eppure, però, nonostante il reality sia iniziato effettivamente da poche ore, ieri sera abbiamo assistito ad un primo scontro. Il protagonista principale è Kaspar Capparoni che, dopo la sua nomination a Marina La Rosa, ha duramente attaccato la produzione. Accusandola, quindi, di essere stato censurato. Insomma, un inizio di fuoco, oseremmo dire. A tal accusa, naturalmente, non è mancata la reazione della conduttrice.

Isola dei Famosi 2019, Kaspar sbotta in diretta: la reazione di Alessia spiazza tutti

L’inizio de l’isola dei famosi è stato davvero sorprendente. Non solo, infatti, la polemica iniziale da parte dei fan più accaniti del programma. Ma anche l’esilarante frecciatina della Gialappa’s ad Adriano Celentano. Ed, infine, per non farsi mancare nulla, l’epico confronto tra Kaspar Capparoni ed Alessia Marcuzzi. In particolare, l’attore ha sbottato perché sono state tagliate dalla produzione alcune sue dichiarazioni in merito alla nomination a Marina La Rosa. “Vorrei che alcune dichiarazioni non venissero tagliate, non voglio passare per quello che non sono”, questo dice Kaspar, visibilmente infastidito, ad Alessia. Non è tardata, d’altra parte, la reazione della conduttrice che, agguerrita più che mai, non si è per nulla risparmiata. “Non facciamo polemiche inutile. Le dichiarazioni vengono tagliate perché non si ha tempo”, risponde Alessia. Ma non finita qui.

Isola dei Famosi 2019, Kaspar sbotta in diretta: la reazione di Alessia e di Alba Parietti

Come dicevamo, quindi, nonostante la spiegazione di Alessia, Kaspar non ha terminato la polemica. Anzi, durante la pubblicità, l’ha continuata. E, così, è intervenuta anche Alba Parietti, che ha esclamto: “Kaspar non ha il coraggio di dire le cose in faccia. Lui e Marina sono due leader. Solo che lei è più diretta”. Insomma, un inizio davvero scoppiettante. Ne vedremo sicuramente delle belle, non credete?