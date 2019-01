Il Paradiso delle Signore | Trama | Cast | Anticipazioni

La fiction “Il paradiso delle signore”, diciamoci la verità, ha riscosso dal primo momento un successo assoluto. Partito inizialmente in prima serata, dalla terza stagione ha supportato delle notevoli modifiche. Non solo, infatti, il cast è, seppure in minima parte, cambiato. Ma anche la fascia oraria è stata totalmente modificata. È possibile, infatti, seguire le vicende in fascia pomeridiana, sempre sullo stesso canale, ovvero Rai Uno. La serie è ispirata al romanzo di Emile Zola con l’omonimo titolo. Anche se nella fiction, le vicende sono ambientate a Milano, tra il 1956 e il 1960. Ma vediamo nel dettaglio la trama e il cast delle terza stagione.

Il Paradiso delle Signore | Trama | Trailer

Il pubblicitario Vittorio Conti decide di ritornare a Milano. Dopo aver viaggiato e provato a dimenticare il dolore per la perdita dell’amico Pietro. Vittorio ha unico obiettivo. Quello di riaprire il suo ateliet, Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, però, la sua donna, Andreina, è accusata di aver aiutato la madre ad architettare l’omicidio di Mori. Per questo motivo, quindi, si nasconde. Ma non solo. Perché è, inoltre, costretta ad incontrare il suo uomo solo di nascosto. Ben presto, però, accadrà qualcosa di sconvolgente. Perché per raggiungere il proprio scopo, Vittorio è costretto ad accettare l’aiuto economico dei Guarnieri. La più giovane della famiglia, Marta, conquisterà il suo cuore, destabilizzandolo completamente.

Il Paradiso delle Signore | Cast

Per la fiction “Il paradiso delle signore” è stato scelto un cast davvero d’eccezione. Di seguito, quindi, vi riporteremo i personaggi principali:

Alessandro Tersigno: l’ex gieffino vestirà i panni di Vittorio Contini che, dopo la morte del suo amico Pietro, vorrà ripotare “in vita” l’atelier;

Roberto Farnesi: nei panni di Umberto Guarnieri, finanziatore di Vittorio ma che, in realtà, trama alle sue spalle;

Alice Torriani: interpreterà il ruolo di Andreina Mandelli, moglie di Vittorio che, sospettata della morte di Mori, è costretta a nascondersi;

Gloria Radulescu: nei panni di Marta Guarnieri, figlia di Umberto. La giovane donna sarà colei che destabilizzerà Vittoria, rubando il suo cuore;

Vanessa Gravina: interpreterà il ruolo di Adelaide Sant’Erasmo, cognato di Umberto, di cui è stata sempre innamorata. La donna, però, nasconde una personalità oscura.

Il Paradiso delle Signore | Anticipazioni

È diventato ormai un appuntamento fisso con la soap “Il paradiso delle signore”. Partita, infatti, come una fiction, trasmessa in prima serata, adesso è diventato un appuntamento quotidiano. Ma vediamo cosa accadrà la settimana prossima. Vi anticipiamo, nel frattempo, che le puntate di questa settimana saranno davvero ricchi di colpi di scena. Riccardo Guarnieri (Enrico Oitiker), infatti, deciderà di entrare in affari con suo padre Umberto (Roberto Farnesi). MA non solo. Oscar, infatti,entrerà negli affari del Paradiso per cercare di riconquistare Clelia. Suscitando, però, la gelosia del ragioniere Cattaneo.