Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: Maria De Filippi spiazza tutti, dure parole contro i tronisti

Come consueto, anche oggi, venerdì 25 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Ed, in particolare, seguiremo le vicende del Trono Classico. Infatti, proprio ieri abbiamo assistito alla finta scelta di Lorenzo Ricciardi che ha provocato, naturalmente, la reazione delle sue due corteggiatrici: Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Cosa vedremo, invece, nella puntata di oggi? Vi anticipiamo, quindi, che l’appuntamento di oggi offrirà ampio spazio alle vicende di Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni. Ma ciò che desta interesse è la reazione che la padrona di casa, Maria De Filippi, ha nei confronti di questi due tronisti. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio: Maria De Filippi sbotta con i due tronisti

La puntata odierna di Uomini e Donna sarà ricca di colpi di scena. In particolare, infatti, oggi assisteremo alle vicende di Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni. E, dobbiamo ammetterlo, i due tronisti sono davvero incerti sui loro percorsi. Tanto che Maria De Filippi è stata costretta a rimproverarli. Ma cos’è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente. Prima ancora che Andrea facesse la sua scelta inaspettatamente, il tronista era davvero molto indeciso tra Arianna e Federica. Infatti, dopo aver baciato Arianna, il tronista “rimprovera” la romana Federica, perché impassibile alle immagini del bacio con la rivale. Anche se, fino a poco tempo fa, ad Andrea non piacevano affatto le reazioni di Federica. Per Mastroianni, inoltre, la situazione è analoga. Il catanese, infatti, lamenta la mancanza di reazioni da parte delle sue corteggiatrici. Nonostante, però, ammetta il suo forte interesse per loro. Necessaria è stata la reazione della De Filippi che, arrabbiandosi, ha invitato i tronisti ad essere più chiari e lineari con le loro ragazze.