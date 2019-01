Aurora Ramazzotti si confida durante la trasmissione Verissimo: ecco quali sono i suoi rapporti con Marica Pellegrinelli e Tommaso Trussardi.

Aurora Ramazzotti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata in una lunga intervista su Canale Cinque. Tra i tanti temi trattati uno dei più interessanti è stato quello che riguarda il rapporto che la giovane conduttrice ha con Marica Pellegrinelli e Tommaso Trussardi. Rispettivamente la moglie del papà Eros Ramazzotti e il marito della mamma Michelle Hunziker. La giovane conduttrice con una decisione ed una serenità assoluta dice rivela a Silvia Toffanin di avere instaurato un ottimo rapporto sia con la modella che con il famoso imprenditore. A conferma di ciò ecco alcune delle sue parole a riguardo: “Per me sono come fratelli maggiori. Non hanno mai cercato di sostituirsi a mia madre o mio padre. Abbiamo un bel rapporto”. Un rapporto dunque esente da malumori o incomprensioni. Aurora poi rivela anche: “Poi grazie a loro Bergamo è diventata anche un po’ la mia città” riferendosi di fatto alle origini bergamasche sia di Marica che di Tommaso.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulla vita professionale, sentimentale e sui gossip riguardanti la giovane showgirl Aurora Ramazzotti allora CLICCA QUI

Aurora Ramazzotti a Verissimo: “Sono felice della mia vita”

Marica Pellegrinelli e Tommaso Trussardi hanno regalato Ad Aurora una famiglia allargate e la giovane conduttrice non può che esserne felice: “La mia prima sorella, Raffaella, è nata quando io avevo 14 anni. Nel giro di poco tempo sono diventata la sorella maggiore di 4 fratelli. All’inizio questa cosa mi ha destabilizzato ma non c’è niente di più bello. Oggi vivo per i miei fratelli e per la mia famiglia”, ha affermato. La ventiduenne poi si dice soddisfatta di ciò che ha: “Sono felice della mia vita, ho tutto. Ho anche un fidanzato che fa i salti mortali per me. Non mi serve nient’altro”.