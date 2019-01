Belen Rodriguez e Cecilia: le differenze di cui nessuno ha mai parlato

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono sicuramente due bellezze incontrastabili del panorama televisivo italiano. Argentine, dal sangue ‘caliente’, belle come il sole. Tuttavia, diverse per certi aspetti. Sicuramente, per quanto riguarda il fisico possiamo notare qualche differenza.

In primis, possiamo affermare con certezza che Belen Rodriguez ha le spalle più piccole rispetto alla sorella Cecilia. La taglia dei pantaloni, inoltre, sicuramente più grande. Cecilia è larga di spalle e stretta in vita, a differenza di Belen che ha il lato B leggermente più pronunciato. Le gambe sono praticamente uguali: così come la pancia. Insomma, con le misure siamo lì.

Differenze e punti in comune tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia

Andiamo a fare zoom sul viso. Entrambe ce l’hanno fine, con una mascella sottile ed i tratti somatici gentili. Forse, Cecilia ha il mento giusto un po’ più pronunciato di Belen. Il colore degli occhi è praticamente identico. Una particolarità è quel neo che Belen Rodriguez porta sulla bocca. Un puntino nero che non infastidisce affatto, anzi, esalta la bellezza del viso.

Inoltre, Belen Rodriguez è più grande. Ha qualche anno in più e, non per niente, la responsabilità di un figlio. Per cui, possiamo dire che abbia l’aria più da donna vissuta. Cecilia, invece, ha ancora l’aspetto di una ragazza. Una ragazza grande d’età, ma pur sempre una ragazza. Anche nel modo di fare e di comportarsi. Ha ancora tutta quella voglia di avventurarsi con il proprio fidanzato ciclista, Ignazio Moser, con la bicicletta in montagna. Insomma, tanto spirito d’avventura ed anche tanta pazienza, come ha affermato lei stessa in un’intervista: “Io ho più pazienza rispetto a Belen”. Anche la qualità e la conformazione dei capelli ci sembra praticamente identica.

Belen Rodriguez e Cecilia: ritocchi estetici

Se Cecilia Rodriguez è la più piccola tra le sorelle, beh, è inevitabile: di sicuro seguirà le orme di Belen. E, anzi, l’ha già seguite dal punto di vista dei ritocchi estetici. Secondo quanto ha dichiarato lei stessa, il ritocco al seno c’è stato: “Adesso è proprio come quello di Belen”, esclamava in un’intervista rilasciata non molto tempo dopo l’operazione. Per cui, un punto in comune tra le due sorelle è sicuramente quello del ritocco.

Inoltre, secondo quanto sostiene la rubrica ‘Fatti e rifatti’ di Striscia la Notizia, a quanto pare, Cecilia Rodriguez avrebbe dato una limata al naso. Un nasino gentile e garbato che, però, forse secondo Cecilia, andava corretto giusto un po’. Inoltre, in tanti hanno parlato di una ritoccatina anche ai denti, con annessa la sbiancatura che ormai è d’obbligo per i personaggi dello spettacolo.

I fidanzati di Belen Rodriguez e Cecilia

Se da un lato, per la sorella più piccola abbiamo avuto un fidanzato vip come Francesco Monte e adesso uno sportivo come Ignazio Moser, per Belen Rodriguez il discorso è un attimo più ‘complicato’. Beh, forse, complicato è una parola grossa. Diciamo che bisogna argomentare un po’ di più perché il numero di fidanzati è giusto un po’ più alto.

Per sapere tutto in diretta su Belen e Cecilia, vita privata e loro amori clicca qui

Belen Rodriguez ha avuto un fidanzato calciatore: Marco Borriello. Questo, a Cecilia, è mancato. Tuttavia, adesso è fidanzata con uno sportivo. Ma non è la stessa cosa. Sappiamo tutti che il fidanzato calciatore è un dogma per chi vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo (ovviamente, si scherza). Poi, Belen è passata a Fabrizio Corona cambiando radicalmente il campo lavorativo. Corona era infatti il paparazzo più famoso d’Italia illo tempore. Poi, è andata com’è andata. Così, nella scuola di Amici Belen Rodriguez ha conosciuto Stefano De Martino (ballerino), l’ha sposato ed ha avuto un figlio. Dal ballerino al motociclista è un attimo: infatti, dopo Stefano De Martino nella vita di Belen è entrato Andrea Iannone, pilota della Yamaha. La storia è finita anche con lui. Ultimamente, pare che Belen sia tornata con un calciatore, che stavolta dovrebbe essere il Pocho Lavezzi.

Belen Rodriguez: Napoli nel cuore?

Insomma, ciò che accomuna più o meno tutti i fidanzati di Belen Rodriguez è Napoli. Ci avete mai pensato? Marco Borriello è nato a San Giovanni a Teduccio, quartiere periferico di Napoli. Stefano De Martino è napoletano. Fabrizio Corona, invece, più di una volta ha scritto nelle proprie storie Instagram: “Amo Napoli, amo i napoletani” e per finire Ezequiel è stato un calciatore della squadra partenopea agli inizi dell’era De Laurentiis. A pensarci bene, in effetti, solo Iannone non ha avuto mai nulla a che vedere con Napoli.

Cecilia Rodriguez sulle orme di Belen…

Due personaggi diversi. Caratterialmente anche. Sono sorelle, sì, ma non le si può mica identificare nella stessa persona. Cecilia Rodriguez ha intrapreso, proprio come la sorella maggiore, la strada della televisione. Ha partecipato al Grande Fratello ed all’Isola dei Famosi. Insomma, anche lei ne ha fatta di strada. Certo, non è ancora arrivata sullo stesso sentiero di Belen, ma ci può stare: lei si è avviata prima.

Insieme hanno fondato una nota marca d’abbigliamento. Anzi, di costumi in particolare: ‘Me Fui’. Un progetto a cui entrambe tengono tantissimo e a cui dedicano anche moltissimo tempo. Non risale a molto tempo fa, infatti, quel viaggio nel bel mezzo del deserto tra cavalli, cammelli e sole rovente per pubblicizzarne la nuova collezione.