Benedetta Mazza e Stefano Sala, ammettiamolo, ci hanno fatto realmente emozionare. Nonostante, infatti, i due si conoscessero anche fuori, perché entrambi modelli, la loro amicizia si è solidificata nel Grande Fratello Vip. Il loro feeling era visibile a tutti. Anche a Dasha, fidanzata di Stefano. Che, infastidita dai comportamenti del suo fidanzato, aveva deciso di allontanarsi per un po’ e ritornare in Ucraina. Ed, infatti, proprio per suo rispetto, Stefano aveva deciso di non sbilanciarsi troppo con Benedetta. Anche perché lui stesso aveva dichiarato, più volte, di essere confuso. E di voler chiarire prima la sua situazione con la bella modella ucraina. È passato del tempo, Stefano e Dasha si sono lasciati. Com’è quindi il rapporto con Benedetta?

Benedetta Mazza, messaggio pieno d’amore su Instagram: è per Stefano Sala?

Poche settimana fa, Stefano Sala aveva annunciato a Pomeriggio Cinque che la sua relazione con Dasha era ufficialmente terminata. Nonostante, infatti, i due ragazzi avessero provato più volte a riappacificarsi, hanno entrambi capito che qualcosa è cambiato. È naturale, quindi, che i fan della coppia Mazza – Sala abbiano esultato a tale notizia. Poiché convinti di un loro conseguente avvicinamento. Purtroppo, però, non è stato così. Stefano, infatti, non è solito applicare la teoria del “chiodo schiaccia chiodo”. Dichiarando, quindi, di voler stare solo per un po’. Nonostante questo, però, in alcun momenti i due ragazzi appaiono insieme. Certo, non sono mai da soli. Però almeno è un buon segnale. Ma vediamo cosa ha scritto Benedetta nelle ultime ore.

Tra i due, Benedetta Mazza si è sempre dimostrata più risoluta e convinta di ciò che volesse dal modello milanese. Stefano, invece dal canto suo, si dice tuttora confuso. E non pronto ad iniziare una nuova love story. Tuttavia, però, gli ultimi messaggi in codice della Mazza sembrerebbero tutti destinati a Stefano. Proprio nelle ultime ore, infatti, Benedetta ha pubblicato, su Instagram, la canzone di Coez, scrivendo dolci parole: “È sempre bello averti intorno”. Cosa vorrà dire? E, soprattutto, è un messaggio d’amore per Stefano? Lo scopriremo.