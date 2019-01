Chiara Ferragni toglie il reggiseno e si mostra senza veli sul suo profilo Instagram, i fan sono impazziti.

Chiara Ferragni è la regina dei social, ogni cosa che posta sul suo profilo è sommerso da migliaia e a volte anche milioni di like e commenti positivi di apprezzamento. Una bellezza sublime la sua. Biondissima, volto angelico e occhi azzurro ghiaccio. Insomma l’imprenditrice digitale e moglie del rapper Fedez non perde mai occasione di mostrarsi in tutto il suo splendore sui social. Pochi minuti fa, per la gioia dei suoi followers Chiara ha postato uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi seguaci. Il motivo? La mamma del piccolo e dolcissimo Leone è senza reggiseno. Una foto semplice, con un piccolissimo dettaglio che però ha fatto clamore. Chiara indossa soltanto un pantalone, ma dalla vita in su è completamente senza veli. A coprire le sue curve c’è la sua mano destra.

Chiara Ferragni senza reggiseno: la reazione dei followers

Uno scatto quello di Chiara Ferragni che in meno di mezz’ora ha raggiunto già i trecento mila like. Un numero impressionante che certifica come i fan della più importante influencer d’Italia (e non solo) la amino e apprezzino ogni cosa che fa. Oltre alle curve mozzafiato del corpo della bella Ferragni un altro dettaglio non sfugge agli occhi dei più attenti. Questa volta non siamo parlando della fotografia in sé ma della frase che Chiara ha postato in allegato. Un messaggio di poche parole che però ha un chiarissimo intento. “Ma sei una madre”. Questa la didascalia postata sotto la sua foto. Chiara con queste parole ha voluto, evidentemente, ironizzare sulle continue critiche che riceve da un parte ridotta dei suoi followers. Per alcuni di loro infatti, Chiara è una mamma e in quanto tale non dovrebbe postare determinate foto sul suo profilo Instagram. La bellezza però si sa, va mostrata. A maggior ragione se questa fa rima con finezza e assenza di volgarità. Tutte qualità che la bella Chiara ha.