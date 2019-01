Gerry Scotti a “C’è posta per te” non trattiene l’emozione e piange.

Come al solito sempre molto emozionante anche la puntata attualmente in corso del noto programma “C’è posta per te”. E non è certo un caso, dal momento che al timone c’è una vera e propria istituzione come Maria De Filippi. Tra gli ospiti più attesi di questa punata di questa sera non si può non dedicare una menzione particolare per Gerry Scotti. Anche lui, infatti, rappresenta una colonna delle reti Mediaset.

Gerry Scotti piange a “C’è posta per te”, la storia è commovente

Di seguito riportiamo alcuni dettagli della storia per cui è stato invitato il noto presentatore. Michele, un ragazzo dal cuore d’oro, ha voluto fare un regalo al padre, che da anni lotta contro una malattia che gli sta pian piano indebolendo le ossa. Spesso questo suo “handicap” lo ha fatto sentire poco utile alla causa della famiglia.

Proprio per ricordargli, però, il suo ruolo all’interno del nucleo familiare il figlio ha deciso di regalargli l’opportunità di incontrare uno dei suoi modelli. Un uomo che il padre definisce “onesto e corretto”. La storia non ha lasciato indifferente Gerry Scotti, che infatti non ha trattenuto le lacrime e si è lasciato andare ad un pianto pieno di emozione.

D’altronde è noto quanto sia emotivo il noto conduttore, che anche quest’oggi non ha trattenuto le lacrime a Verissimo. E forse anche questo suo modo di essere tanto sensibile lo rende tanto amato.