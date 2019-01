Gerry Scotti ha rilasciato un’intervista molto toccante alla collega, Silvia Toffanin, durante il programma in onda su Canale 5 ‘Verissimo’. Parole che toccano il cuore, le sue. Ha voluto raccontare ai telespettatori italiani, che ormai lo seguono da anni, alcuni retroscena molto intimi della sua vita: “Ho dato un dispiacere enorme a mia mamma e mio padre. Non ho rimpianti, ma forse l’unico che posso avere è quello della laurea. Dovevo diventare avvocato. Ho studiato Giurisprudenza. Ho dato 23 esami su 26 e poi ho abbandonato la facoltà. Mia mamma se n’è dispiaciuta tantissimo, ci è rimasta male. Per due anni ha detto alle persone che chiedevano di me che ero in America”.

“Mia mamma mi diceva continuamente: ti sei messo la maglia di lana?”

Il rapporto con suo figlio

“L’unico che può rendermi nonno è lui. Penso che tra 5-6 anni sono pronto a diventarlo. Se succede domani è un casino perché non ho neanche i pannolini pronti”. Poi, ha continuato riferendosi a Silvia Toffanin: “Me l’hai detto con una faccina che pensavo volessi annunciarmi che lo ero già diventato”.

Gerry Scotti ha cominciato a lavorare in radio nel mondo della comunicazione. E’ diventato un grande, un ‘big’, come si suol dire, dopo tanta ma veramente tanta gavetta. Adesso è praticamente il ‘re’ dei game show. Ancora oggi lo vediamo al timone di Chi vuol essere Milionario, oppure The Wall, insomma, ne sono veramente tanti… al termine dell’intervista ha voluto dire a Silvia Toffanin: “Ringrazio te e questo pubblico che mi consente di fare questo lavoro. A volte mi rendo conto davvero di quanto sono fortunato per il lavoro che faccio”. Gerry Scotti ha dato ancora una volta la prova di essere un gran bel personaggio.