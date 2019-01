Giulia e Silvia Provvedi, le gemelline più amate del mondo dello spettacolo stupiscono tutti i fan con uno scatto mozzafiato.

Giulia e Silvia Provvedi sono senza dubbio le gemelle più amate della tv, la loro bellezza e simpatia ha conquistato veramente tutti. Abbiamo potuto apprezzarle sopratutto durante l’ultima edizione del reality show il Grande Fratello Vip, dove il duo musicale chiamato “Le Donatella” si è mostrato senza alcun filtro. Una vita passata sempre insieme, fianco a fianco, dagli esordi vittoriosi di X Factor, quando erano ancora delle liceali fino alla consacrazione nel mondo dello spettacolo proprio con la casa del Grande Fratello. I fan con il tempo hanno imparato a conoscere ed apprezzare le due gemelline che sono dotate di una bellezza rara. Due corpi magnifici esaltati da un viso angelico che ti rapisce. Insomma non ci vuole molto a capire che bellezze del genere non si trovano in giro facilmente. Giulia e Silvia, questo lo sanno e non perdono mai occasione di deliziare la vista dei loro innumerevoli followers su Instagram. Oramai le gemelline infatti sono attivissime sui social e durante la settimana postano più di qualche scatto. Ogni volta è un piacere per la vista dei fan del duo musicale.

Per rimanere sempre aggiornato sul duo musicale le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, i loro gossip e le loro ultime foto allora CLICCA QUI

Giulia e Silvia Provvedi, la foto mozzafiato postata sui social

Poche ore fa è stata postata dal profilo ufficiale delle Donatella una foto che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Le due gemelline infatti sono ritratte in una istantanea in bianco e nero vestite con un jeans ed una camicetta, il tutto condito da due sorrisi che incantano. I fan però non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo particolare. Le camicette delle Donatella sono chiuse soltanto da un nodo. La conseguenza? Una scollatura mozzafiato che esalta le curve delle due bellissime gemelline.