Jennifer Lopez con una foto su Instagram mostra i suoi addominali scolpiti e lancia una sfida ai fan.

Jennifer Lopez qualche giorno fa aveva fatto impazzire i suoi followers postando un suo selfie in cui si mostrava al naturale e senza trucco. Il suo messaggio era chiaro: una donna può essere bella anche senza make up e chirurgia plastica. Ora però JLo è tornata a far parlare di sé questa volta per un altro scatto davvero mozzafiato. La foto in questione mostra Jennifer Lopez con gli addominali ben in vista. Un selfie in cui la cantante mostra su Instagram la sua ‘tartaruga’ contornata da un fisico scultorio. Ma come fa Jennifer Lopez ad avere un fisico così? La risposta è presto che data, pare che sia tutto merito di una speciale dieta di dieci giorni priva di carboidrati e zuccheri.

Jennifer Loperz lancia la sfida dei dieci giorni

Dopo la #10yearschallange, JLo lancia una nuova sfida a tutti i suoi followers ovvero la #10dayschallange. Questa sfida prevede l’abolizione per 10 giorni di tutto ciò che contiene zuccheri e carboidrati. La popstar afferma che attraverso questo regime alimentare, con un buon esercizio fisico affiancato in dieci giorni si possono raggiungere risultati incredibili. E i suoi di risultati sono sotto gli occhi di tutti, proprio grazie al selfie che mostra il suo fisico postato su instagram. Va detto che la Lopez anche prima della drastica dieta mostrava un fisico veramente niente male. In poco tempo la foto postata da JLo e stata inondata dai ‘mi piace’ e commenti positivi, lo scatto ha infatti totalizzato la bellezza di due milioni e passa di like. La ferrea dieta però, come si può ben immaginare, non è per nulla una passeggiata di salute. “I primi due giorni sono stati molto duri” ammette la cantante sul suo profilo Instagram. A questa sfida ha partecipato anche il fidanzato di Jennifer Alex Rodriguez e soprattutto gli 85 milioni di seguaci della popstar. “Questa sfida di 10 giorni sta iniziando, ti stiamo sfidando! Unisciti a noi! 10 giorni, nessuno zucchero, nessun carboidrato, sei pronto per la sfida?”. Questo il messaggio di Jennifer Lopez a tutti i suoi followers.