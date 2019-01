Mara Venier invita Barbara D’Urso lanciando un appello in diretta radiofonica: “Facciamo uno scambio, sei tu la numero uno”.

Mara Venier vuole incontrare Barbara D’Urso. La conduttrice della fortunatissima edizione attuale di Domenica In in onda su Rai Uno, pare sia stufa dei dualismi con la D’Urso. Dunque sveste i panni della ‘rivale’ e cerca un punto d’incontro con la conduttrice che interpreta la Dottoressa Giò. Mara Venier infatti è intervenuta oggi nella trasmissione di Radio Rai Uno “Un giorno da pecora” ed ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti riguardanti proprio la D’Urso. La conduttrice di Domenica In ha lanciato un vero e proprio appello alla sua collega di Mediaset. Il motivo? Il continuo dualismo che si è consumato in questi mesi tra le due conduttrici che si sono sfidate a colpi di share nella domenica pomeriggio della televisione italiana. Il messaggio di Mara per Barbara è chiarissimo: “Invitare Barbara? Una bella idea, sarebbe bellissimo. E perché no? Barbara vieni ospite da me, e poi io verrò da te. Sarebbe carino uno scambio. Faccio questa proposta, tra donne bisogna essere solidali“.

I complimenti di Mara Venier a Barbara D’Urso: “Ho grande stima di lei”

La Venier ha conquistato il suo pubblico grazie alla sua innata simpatia e alla sua schiettezza. Anche in questa occasione non si è smentita, alla domanda ce la farebbe a sostenere i ritmi della D’Urso? Praticamente tutti i giorni in video? La risposta è stata: “No, non ce la farei. Lei è bravissima, la numero uno. Ho grande stima”. Poi la Mara nazionale torna sulla questione legata al suo passato allontanamento dalla Rai: ““Mi avevano allontanata dicendomi chiaramente che ero da rottamare, una cosa che mi ha ferito molto”. Senza fare nomi la Venier però lascia intendere che le persone che l’hanno allontanata dalla Rai ora non ci sono più. “Dedico a loro questo successo” conclude.