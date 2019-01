Melissa Satta sarà ospite questa sera alla terza puntata di Super Brain il programma di Rai 1 condotto da Paola Perego con Francesco Paolantoni, che ospita tutte supermenti.

Uno dei giudici della serata è proprio la showgirl Melissa Satta (accanto a Iva Zanicchi e Massimo Ghini) che ha lasciato tutti in visibilio. La compagna di Boateng infatti si è presentata con un tubino color oro cortissimo che ha mandato i fan in delirio. Al tubino inguinale ha poi abbinato un paio di stivaletti alla caviglia con tacco a stiletto, che ha reso il look ancora più “forte”.

Melissa Satta si allena, la posizione che assume lascia tutti o follower a bocca aperta

Melissa Satta, la posa da capogiro: l’abito è trasparente, si vede tutto

Ovviamente la showgirl non ha mancato di postare sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono nello studio di Super Brain poco prima dell’inizio della puntata. E in una di queste foto è ancora più evidente quanto sia corto il vestito, tanto che i fan hanno manifestato il loro apprezzamento. Tantissimi sono stati i commenti sulla sua bellezza e sul suo abito. In queste immagini Melissa infatti è seduta su una sedia con le gambe accavallate, posa che rende tutto ancora più particolare. Ma non è certamente la prima volta che la showgirl fa parlare si sé perché indossa abiti da capogiro. Proprio una manciata di giorni fa ha indossato un abito trasparente che non lasciava spazio all’immaginazione. Cosa ne penserà il compagno, il calciatore del Sassuolo (appena acquistato dal Barcellona) Kevin-Prince Boateng? C’è da dire che nell’ultimo periodo tra i due non sembra correre buon sangue. Sembra infatti che la coppia sia in fase di rottura. Sarà vero? Nel frattempo godiamoci la puntata di Super Brain con un’inedita Melissa Satta nei panni di giudice.