Michelle Hunziker inarrestabile, al timone di un nuovo talent show: ecco tutto quello che c’è da sapere

Michelle Hunziker è una vera forza della natura, bisogna ammetterlo. Nonostante, infatti, la sua vita privata e lavorativa sia ricca. La svizzera non si stanca mai di promuovere nuovi progetti. A quanto pare, infatti, la moglie di Tommaso Trussardi, dopo essersi lanciata nel mondo dell’imprenditoria, sarà la colonna portante di un nuovo talent musicale. Ad annunciarlo è Michelle stessa su Instagram. Che, tramite alcune IG stories, ha ufficializzato il nuovo progetto. Il nuovo talent è chiamato “All together now”. E non è altro che un talent show musicale, in cui dovranno esibirsi aspiranti cantanti. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Michelle Hunziker inarrestabile, al timone di un nuovo talent: ecco i dettagli

Come per Gerry Scotti, anche per Michelle Hunziker ci sono dei nuovi progetti in pentola. A quanto pare, infatti, come anticipa TvBlog, la bella svizzera sarà al timone di un nuovo talent musicale. Lo show, chiamato All together now, prevede l’esibizione di aspiranti cantanti, dinanzi ad una giuria di 100 esperti, posizionati all’interno di finestre. Insomma, si prevede un programma completamente nuovo, sorprendente e divertente. “I migliori tre prenderanno posto in altrettante sedie posizionate in teatro. Ogni volta che un concorrente avrà un voto più alto rispetto ai suoi colleghi avrà diritto a sedersi, con il terzo che dovrà lasciare la sedia”, così scrive Tvblog, spiegando la modalità del gioco.

All together now: ecco come candidarsi ai casting

L’Instagram story di Michelle Hunziker ha spiegato davvero tutto. La bella svizzera, infatti, è pronta per lanciarsi in un nuovissimo progetto, chiamato “All together now”. Com’è possibile vedere dalla sua story, pubblicata su Instagram, il talent è uno show musicale. Ognuno, infatti, che reputa di avere delle doti canore, può presentarsi ai casting. Purché, però, abbia compiuto 18 anni. Ma quando si terranno i primi casting? Ebbene, la nostra Michelle lo scrive chiaramente. La prima tappa, infatti, sarà a Milano. Affrettatevi, no?