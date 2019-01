Million Day estrazione del 26 gennaio: diretta, risultati e vincite.

Anche oggi, come tutti i giorni, torna puntuale l’appuntamento con il Million Day. Si tratta senza ombra di dubbio di una delle estrazioni più attese ed amate dagli italiani. Per portare a casa il ricco premio milionario che viene messo in palio ti basta, per così dire, indovinare la combinazione vincente di 5 numeri.

Oltre ad essere estremamente intrigante per ragioni squisitamente economiche, vista la cifra messa in palio, non è male nemmeno per quanto riguarda i costi di partecipazione. Un biglietto, infatti, costa solo 1 €. L’estrazione del Million Day di ieri è ormai alle spalle, è tempo di pensare al futuro.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del Million Day, una delle lotterie più amate dagli italiani in senso assoluto, e per scoprire subito le combinazioni vincenti giorno per giorno, CLICCA QUI!

Million Day estrazione 26 gennaio: risultati diretta

Ecco i cinque numeri estratti oggi 26 Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00): 29 4 13 1 30

L’appuntamento, come ogni giorno, è fisso. Alle ore 19.00 ci sarà l’estrazione e, trattandosi di un qualcosa di molto veloce, pochi minuti e conoscerai l’esito della giocata. A tal proposito, c’è un aspetto che non si può sottovalutare nella maniera più assoluta. Ricorda, infatti, di giocare sempre in maniera responsabile. D’altronde, trattandosi di un gioco, è giusto prenderlo in quanto tale. La ludopatia è, infatti, un problema che sta andando diffondendosi sempre più e bisogna guardarsene bene. A questo punto, non ci resta altro da fare che attendere quelli che saranno i numeri che verranno estratti dalla dea bendata. Incrociando, ovviamente, le dita. La fortuna può sorriderci da un momento all’altro.