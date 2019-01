Nina Moric, posa da capogiro su Instagram: arriva il commento di Fabrizio Corona

Un’ultima foto che ha davvero lasciato senza parole tutti, bisogna ammetterlo. È questo, infatti, l’effetto che l’ultimo scatto di Nina Moric ha provocato ai suoi fan. E non solo. La croata, infatti, appare in ottima forma. Insomma, è davvero da invidiare a tantissime donne. Snella, alta e fisico longilineo sono gli ingredienti essenziali per un mix esplosivo. Proprio questo, infatti, avrà ipnotizzato i followers della modella. Eppure, leggendo tra i diversi commenti, ne è spuntato uno che non è passato per nulla inosservato. Siamo certi, infatti, che tutti avranno notato il commento di una persona molto cara a Nina. Ma di chi parliamo? Beh, di lui: Fabrizio Corona.

Nina Moric: posa da urlo su Instagram: arriva il commento di Corona

La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric continua a far parlare di sé. Subito dopo la fine del loro matrimonio, le cose tra i due non andavano per nulla bene. Solo l’estate scorsa, hanno deciso di avere dei rapporti per il bene di Carlos, loro unico figlio. Addirittura hanno trascorso anche il Natale insieme, dopo ben 10 anni. Ma non è finita qui. Perché proprio nelle ultime ore, Nina Moric ha pubblicato una foto che ha scatenato l’immediata reazione di Fabrizio Corona. In effetti, bisogna ammetterlo, in questo scatto la croata è davvero incantevole. E l’ex re dei paparazzi, che non ha peli sulla lingua, gliel’ha detto esplicitamente. “Che f**a”, è il commento di Corona. Dopo lo sfogo di Nina su Instagram, le cose tra i due vanno meglio. In fondo, si sa, dopo la tempesta splende sempre il sole.