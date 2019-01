Simona Ventura: il messaggio d’amore sui social che fa impazzire i fan

Simona Ventura e il suo nuovo compagno Giovanni Terzi sono più uniti che mai, un messaggio di lei sui social fa impazzire i fan.

Da quando la loro storia d’amore è pubblica, Simona Ventura e Giovanni Terzi sembrano oramai inseparabili. Un amore vero, puro e sincero che sembra travolgerli. La conduttrice televisiva ed il giornalista non perdono occasione di scambiarsi tenerezze anche in pubblico. Proprio poche ore fa l’ultima conduttrice di Temptation Island Vip ha postato un commento molto romantico indirizzato proprio al suo nuovo e grande amore Giovanni. Simona ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae lei in dolce compagnia del suo compagno mentre passeggiano sorridenti e spensierati. La foto in poche ore è stata sommersa dai like e da commenti positivi dei fan che sono già stregati dalla sintonia che caratterizza questa nuova bellissima coppia. La fotografia infatti è stata inondata di commenti che mostrano tutta la gioia e l’apprezzamento dei fan verso questo amore.

Simona Ventura il messaggio d’amore per Giovanni Terzi

Oltre alla bellissima foto quello che ha lasciato senza parole i fan è stato il messaggio che Simona ha postato come corollario all’istantanea. Un messaggio breve ma che racchiude in sé tutto il sentimento puro che la Ventura prova per il suo Giovanni. Ecco cose ha scritto: “A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto”. Una frase che non ha bisogno di molte spiegazioni dunque. Ad essa ha commentato anche Gemma Galani, la nota dama del trono over di Uomini e Donne: “Simona, la parola è energia. Ma il vostro sguardo è rinvigorito dal silenzio di cui sono ghiotta: l’amore“, queste le parole della Galani.