Aida Yespica fa impazzire i fan: il costume ‘minuscolo’ su Instagram ha mandato tutti fuori di testa. Lo testimonia il numero di cuoricini arrivati sul suo profilo in tempi record.

Si chiama Aida Yespica ed è stupenda: la conosciamo da tanto tempo, ma ogni volta ci sorprende con nuovi scatti che pubblica su Instagram. E’ una modella, showgirl, attrice e chi più ne ha, più ne metta. Un po’ come Belen Rodriguez, dal sudamerica è partita per l’Italia e si è trasferita a Milano per lavorare come modella.

Ultimamente l’abbiamo anche vista in un selfie con Carmen Di Pietro che ha praticamente lasciato tutti di stucco soprattutto per l’abito che indossava alla festa in cui si sono immortalate.

Aida Yespica lascia tutti a bocca aperta

Showgirl, modella e soprattutto mamma. Mamma di un bambino stupendo, Aaron, nato dalla precedente relazione con Matteo Ferrari, ex calciatore. Insomma, ci domandiamo come faccia ad essere sempre così in forma anche dopo un parto. Di solito, le mamme non riescono a mantenere una forma così smagliante. Lei, invece, ci sembra quasi provenire da un altro pianeta.

In questa foto, come vediamo nella didascalia, è in vacanza alle Maldive, in uno stupendo resort con piscina e bagno turco. Sui social e in particolare su Instagram pubblica veramente tutto della sua vita privata. I viaggi in aereo, le visite dal dentista, i lunghi bagni che si concede in vasca. Ultimamente, ha anche postato diverse foto mentre è in vacanza a Chamonix, con dei paesaggi innevati fantastici. Insomma, Aida Yespica è una di quelle bellezze rarissime e siamo sicuri che presto la rivedremo sui nostri schermi.