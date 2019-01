Belen Rodriguez, dedica speciale a Stefano che riaccende le speranze

E questa volta è stata la showgirl accendenre e ad alimentare la voce di un ritorno fiamma, proprio per una frase sospetta detta ai microfoni di una nota trasmissione radiofonica. La showgirl infatti ha iniziato a condurre un comedy show e fioccano sul suo profilo instagram i post dedicati a questa nuova avventura professionale. Durante una diretta radiofonica infatti, a Belen scappa la frase: “Ti aspetto a casa”. Sarà una frase detta inavvertitamente o un semplice scherzo? Fatto sta che sono bastate poche semplici parole per riaccendete le speranze dei fan e tutti coloro che “tifano” per la coppia.

Belen Rodriguez e la dedica speciale a De Martino

Ma le sorprese non sono certamente finite qui: Belen infatti dopo aver detto all’ex marito di attenderlo a casa, gli ha dedicato anche una splendida quanto emblematica canzone: Vivimi di Laura Pausini. Sarà forse un messaggio sottile per fargli capire quanto sia importante cogliere l’attimo senza ripensamenti e prenderla così come è? Può darsi.

D’altra parte la coppia non ha mai fatto mistero di come sia riuscita ad creare un ottimo rapporto nonostante il divorzio. Tra i due infatti c’è sempre stata molta complicità e affinità. Spesso sono fotografati assieme al loro figlioletto Santiago. Per il bene del piccolo infatti trascorrono anche molto tempo assieme. Magari può essere stato proprio questo a rafforzare il rapporto tra i due. La frase e la dedica però fanno pensare che tra Belen e De Martino ci sia molto di più…

