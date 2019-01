Diletta Leotta e la mamma: tutti i dettagli passati inosservati

Diletta Leotta e la mamma, Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici della televisione italiana più amate in questo momento. Soprattutto, bisogna dirlo, dal pubblico maschile che la sta ammirando alla conduzione del programma sportivo Diletta Goal in onda su Dazn durante le partite di calcio del campionato di Serie A. Diletta è bellissima, si è distinta dalle sue colleghe però non solo per l’aspetto fisico, ma anche per una innata competenza e bravura nel fare il suo mestiere di giornalista. Una bravura che avrà sicuramente reso fieri i suoi genitori e in particolare la madre Ofelia. Quest’ultima è una bellissima donna che è in tutto e per tutto simile alla figlia Diletta. Buon sangue non mente dunque.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulla vita professionale, sentimentale e familiare della conduttrice televisiva e giornalista Diletta Leotta e sua mamma Ofelia allora CLICCA QUI

Diletta Leotta, ecco chi è mamma Ofelia

Sono entrambe biondissime, hanno un sorriso brillante che ti rapisce ed uno sguardo magnetico che cattura la tua attenzione qualsiasi cosa tu stia facendo. Stiamo parlano di Diletta Leotta e sua Mamma Ofelia. Due gocce d’acqua che fanno impazzire i fan. A vedere le foto di mamma Ofelia si capisce subito che la bellezza di Diletta è una questione ereditaria. Ofelia è una donna elegante e affascinante. Vive a Catania, ma ogni volta che può sale a Milano per raggiungere la bellissima figlia Diletta. Durante gli ultimi anni è diventata popolare sui social, in particolare su Instagram. Il motivo? Le continue foto postate della Leotta in compagnia della madre e soprattutto la sua innata bellezza. La conduttrice sportiva ha instaurato con la madre un legame indissolubile e lo mostra ogni volta che può anche attraverso gli scatti postati sui social. I followers però, oltre allo splendido rapporto, apprezzano anche la naturale bellezza della signora Ofelia e per questo motivo le foto in sua presenza sono inondate di like e commenti positivi. Commenti come “Siete bellissime” oppure “Sembrate sorelle” e ancora “Ecco da dove viene tutta questa bellezza” si sprecano sotto le loro foto. I corteggiatori di mamma Ofelia su Instagram però dovranno rassegnarsi in quanto quest’ultima è felicemente sposata da tantissimi anni con l’uomo della sua vita che altri non è che il padre di Diletta Leotta.

Ofelia, la mamma di Diletta Leotta e la loro famiglia allargata

Ofelia vive una bellissima storia d’amore con il marito che è stata anche raccontata qualche tempo fa dalla stessa Diletta Leotta durante una intervista a GQ Italia. La Leotta all’epoca spiegò con il cuore in mano come ammira l’amore che c’è fra i suoi genitori e di come vive la situazione riguardante la sua famiglia ‘allargata’: “La mia è una famiglia allargata. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale”.