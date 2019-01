Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in tempo reale di oggi. A partire dalle 20.00 vi aggiorneremo numero dopo numero, in diretta, sulle estrazioni. Ancora fari puntati sul Superenalotto con il Jackpot che è salito a 96,4 milioni di euro.

Manca veramente poco alle estrazioni di sabato 26 gennaio 2019 del Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Ancora un po’ e ci saranno le estrazioni con tutti i fari puntati sul Superenalotto: 96,4 milioni di euro. Come sempre vi aggiorneremo in tempo reale sull’estrazione di oggi 26 gennaio. Ormai, si tratta di una cifra straordinaria, da capogiro, che fa sognare tutti i giocatori che ogni settimana tentano la fortuna. Anche questa sera il nostro sito vi aggiornerà sulle ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta. Sì, perché proprio in tempo reale riporteremo – a partire dalle ore 20.00 – i numeri estratti. Partiremo col Lotto, con le ruote di Milano e Napoli, passando poi dal Superenalotto per finire con il 10eLotto. Inoltre, potrete trovare anche tutte le informazioni possibili sulle estrazioni dei giorni scorsi. Così, potrete confrontare e valutare le quote e le possibilità di vincita.

BARI 78 26 34 29 72

CAGLIARI 15 77 67 48 65

FIRENZE 25 33 43 52 70

GENOVA 19 36 53 48 72

MILANO 63 45 71 61 8

NAPOLI 61 20 50 57 74

PALERMO 25 27 30 17 82

ROMA 27 48 20 53 14

TORINO 50 67 27 30 82

VENEZIA 31 75 5 60 56

NAZIONALE 33 72 38 18 61

SUPERENALOTTO, I NUMERI: 17 19 62 72 78 82

Numero Jolly: 46

Numero SuperStar: 54

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 15 19 20 25 26 27 31 33 34 36 43 45 48 50 61 63 67 75 77 78

Numero Oro 78

Doppio Oro 78 26

BARI 64 54 23 27 50

CAGLIARI 4 73 34 20 37

FIRENZE 55 72 50 5 56

GENOVA 27 34 4 50 72

MILANO 70 15 82 77 22

NAPOLI 12 7 30 40 6

PALERMO 58 36 35 21 49

ROMA 77 36 88 8 15

TORINO 41 14 60 16 9

VENEZIA 71 84 78 10 87

NAZIONALE 69 63 12 39 32

NUMERI VINCENTI: 40 82 49 60 19 3

Numero Jolly: 12

Numero SuperStar: 62

Ecco i numeri estratti:

4 7 12 14 15

23 27 34 36 41

54 55 58 64 70

71 72 73 77 84

Numero Oro: 64

Doppio Oro: 64 54

LOTTO, LE RUOTE

BARI 72 54 5 78 8

CAGLIARI 90 9 46 14 89

FIRENZE 40 78 35 83 85

GENOVA 63 48 46 13 43

MILANO 2 80 77 60 13

NAPOLI 74 14 38 5 13

PALERMO 24 81 16 75 25

ROMA 83 71 16 67 11

TORINO 63 77 20 49 42

VENEZIA 23 43 76 65 17

NAZIONALE 64 30 52 39 1

SUPERENALOTTO, I NUMERI

3 22 79 82 83 88

Numero Jolly 58

Numero Superstar 39

10ELOTTO, I NUMERI

2 5 9 14 23 24 40 43 48 54 63 71 72 74 77 78 80 81 83 90

Numero Oro 72

Doppio Oro 72 54

BARI 1 85 43 51 44

CAGLIARI 83 49 12 28 48

FIRENZE 12 6 49 3 47

GENOVA 79 41 12 18 61

MILANO 24 76 26 74 51

NAPOLI 72 90 71 49 36

PALERMO 22 27 8 42 59

ROMA 76 22 67 59 40

TORINO 66 85 88 57 13

VENEZIA 58 19 47 2 34

NAZIONALE 56 29 12 76 20

Numeri: 26 33 63 21 89 35

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 20

Numeri estratti: 1 6 12 19 22 24 26 27 41 43 49 58 66 71 72 76 79 83 85 90

Numero Oro: 1

Doppio Oro: 1 85

BARI 77 66 67 10 78

CAGLIARI 88 24 43 18 20

FIRENZE 57 4 58 5 64

GENOVA 18 26 69 88 32

MILANO 9 10 83 76 42

NAPOLI 65 70 4 40 77

PALERMO 9 27 63 83 58

ROMA 11 37 13 47 81

TORINO 73 10 44 15 47

VENEZIA 56 82 40 21 13

NAZIONALE 59 37 40 81 29

Numeri estratti: 8 51 57 43 87 56

Numero Jolly: 25

Numero SuperStar: 18

Numeri estratti: 4 9 10 11 18 24 26 27 37 43 56 57 65 66 67 70 73 77 82 88

Numero Oro: 77

Doppio Oro: 77 66

NAZIONALE 40 41 68 34 38

BARI 38 63 56 55 43

CAGLIARI 60 16 78 40 42

FIRENZE 4 25 57 39 48

GENOVA 75 15 13 28 45

MILANO 69 86 78 22 19

NAPOLI 70 42 45 74 14

PALERMO 18 42 29 21 81

ROMA 51 47 55 28 8

TORINO 87 26 68 45 19

VENEZIA 73 90 72 64 27

NUMERI VINCENTI: 62 88 36 73 16 33

NUMERO JOLLY: 48

NUMERO SUPERSTAR: 68



NUMERI VINCENTI: 4 15 16 18 25 26 38 42 47 51 56 60 63 69 70 73 75 86 87 90

NUMERO ORO: 38

DOPPIO ORO: 38 63

BARI 71 25 45 70 78

CAGLIARI 26 73 7 11 49

FIRENZE 7 3 4 54 18

GENOVA 10 50 1 63 27

MILANO 55 22 65 63 14

NAPOLI 1 23 82 89 74

PALERMO 5 73 25 86 89

ROMA 38 1 86 36 72

TORINO 87 31 64 9 52

VENEZIA 75 39 44 13 38

NAZIONALE 47 4 11 10 84

Numeri estratti: 87 39 2 86 66 76

Numero Jolly: 15

Numero Superstar: 67

Numeri estratti: 1 3 4 5 7

10 22 23 25 26

31 38 39 45 50

55 71 73 75 87

Numero Oro: 71

Doppio Oro: 71 25

BARI 21 4 69 3 2

CAGLIARI 83 8 32 19 13

FIRENZE 13 44 39 46 35

GENOVA 88 31 76 40 49

MILANO 13 69 56 15 21

NAPOLI 44 54 27 80 56

PALERMO 89 28 14 87 81

ROMA 21 90 28 66 36

TORINO 48 7 20 52 86

VENEZIA 45 27 3 50 16

NAZIONALE 70 82 12 25 47

Numeri estratti: 54 87 38 57 23 34

Numero Jolly: 39

Numero Superstar: 10

Numeri estratti: 45 55 8 28 58 3

Numero Jolly: 1

Numero SuperStar: 36

Bari 1 30 18 25 23

Cagliari 55 83 71 82 2

Firenze 24 69 50 67 79

Genova 71 10 78 52 61

Milano 79 26 72 46 37

Napoli 22 37 90 56 15

Palermo 88 26 56 31 77

Roma 38 56 70 44 21

Torino 53 78 84 13 42

Venezia 32 7 56 44 69

Nazionale 75 72 74 39 29

Numeri estratti: 55 76 68 89 52 46

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 51

Numeri estratti: 1 7 10 18 22 24 26 30 32 37 38 53 55 56 69 71 78 79 83 88

Oro: 1

Doppio Oro: 1 30

NUMERI VINCENTI: 70 56 35 64 1 52

Numero Jolly: 79

Numero SuperStar: 69

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 3 9 14 16 18

19 20 23 37 41

47 49 50 56 60

63 68 73 82 85

Numero Oro 49

Doppio Oro 49 50

Di seguito, invece, riportiamo tutte le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per darvi modo di consultarle e farvi un’idea dei numeri più frequenti e quelli che, invece, non si palesano da molto.

Estrazione numeri Lotto di giovedi, 27 dicembre 2018

BARI 45 9 86 60 54

CAGLIARI 22 21 1 38 66

FIRENZE 21 11 51 14 8

GENOVA 71 2 36 7 46

MILANO 78 56 38 50 35

NAPOLI 55 50 70 11 89

PALERMO 61 78 7 59 15

ROMA 68 51 43 2 76

TORINO 81 72 23 3 10

VENEZIA 59 78 87 34 66

NAZIONALE 79 50 4 74 23

Superenalotto sestina vincente del 27 dicembre

NUMERI VINCENTI: 49 82 44 36 43 78

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 25

10 e Lotto: estrazione serale del 27 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1 2 9 11 21 22 36 45 50 51 55 56 61 68 71 72 78 81 86

Numero Oro: 45

Doppio Oro: 45 9

Estrazione numeri Lotto di lunedi 24 dicembre 2018

BARI 15 10 75 86 49

CAGLIARI 17 29 72 19 58

FIRENZE 18 88 20 1 6

GENOVA 10 5 42 65 20

MILANO 19 78 7 87 80

NAPOLI 1 81 77 59 16

PALERMO 80 1 53 32 77

ROMA 29 54 20 73 67

TORINO 6 44 5 88 89

VENEZIA 72 87 52 6 12

NAZIONALE 57 43 73 36 90

Estrazioni Superenalotto 24 dicembre



NUMERI VINCENTI: 12 19 36 42 77 87

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 86

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

SUPERSTAR, LE QUOTE

10 e Lotto: estrazione serale 24 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 5 6 10 15

17 18 19 20 29

42 44 54 72 75

78 80 81 87 88

Numero Oro 10

Doppio Oro 10 15

Estrazione Lotto Sabato 22 dicembre 2018

BARI 33 3 34 46 35

CAGLIARI 71 68 80 24 12

FIRENZE 52 15 36 90 34

GENOVA 17 6 52 35 42

MILANO 54 81 79 82 19

NAPOLI 15 72 32 21 64

PALERMO 77 38 89 73 48

ROMA 2 36 5 20 25

TORINO 1 47 90 37 40

VENEZIA 31 80 40 35 22

NAZIONALE 74 57 45 26 56

Estrazioni Superenalotto 22 dicembre



NUMERI VINCENTI: 4 14 16 51 64 88

Numero Jolly: 65

Numero SuperStar: 69

10 e Lotto: estrazione serale 22 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 2 3 6 15

17 31 33 34 36

38 47 52 54 68

71 72 77 80 81

Numero Oro: 33

Doppio Oro: 33 3

Estrazione Lotto giovedì 20 dicembre 2018

BARI 72 34 90 11 3

CAGLIARI 74 80 42 20 88

FIRENZE 77 42 78 80 81

GENOVA 60 89 30 38 46

MILANO 50 79 74 11 29

NAPOLI 74 46 1 72 3

PALERMO 10 63 27 67 58

ROMA 59 7 37 31 3

TORINO 6 54 2 84 3

VENEZIA 51 50 16 55 53

NAZIONALE 59 43 53 42 83

Estrazioni Superenalotto 20 dicembre



NUMERI VINCENTI: 11 49 58 71 76

Numero Jolly: 20

Numero SuperStar: 24

10 e Lotto: estrazione serale 20 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

6 7 10 34 42

46 50 51 54 59

60 63 72 74 77

78 79 80 89 90

Numero Oro: 72

Doppio Oro: 72 34

Estrazione Lotto martedì 18 dicembre 2018

BARI 66 15 30 16 12

CAGLIARI 33 38 28 9 45

FIRENZE 52 89 83 23 53

GENOVA 1 53 10 58 88

MILANO 38 82 90 20 40

NAPOLI 88 27 18 50 7

PALERMO 80 13 24 16 74

ROMA 9 23 32 26 45

TORINO 86 81 52 28 25

VENEZIA 34 18 16 56 63

NAZIONALE 33 48 59 25 80

Estrazioni Superenalotto 18 dicembre



NUMERI VINCENTI: 39 61 68 69 70 86

Numero Jolly: 73

Numero SuperStar: 2

10 e Lotto: estrazione serale 18 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 9 13 15 18

23 27 30 33 34

38 52 53 66 80

81 82 86 88 89

Numero Oro: 66

Doppio Oro: 66 15

Estrazione Lotto sabato 15 dicembre 2018

BARI 34 49 16 27 31

CAGLIARI 45 44 24 61 6

FIRENZE 55 3 60 56 22

GENOVA 62 85 20 77 42

MILANO 29 75 17 88 28

NAPOLI 27 44 53 49 36

PALERMO 67 65 14 41 56

ROMA 77 89 25 59 73

TORINO 43 65 26 45 44

VENEZIA 77 62 9 80 71

NAZIONALE 84 16 85 87 54

Estrazioni Superenalotto 15 dicembre



NUMERI VINCENTI: 79 36 47 42 23 5

Numero Jolly: 56

Numero SuperStar: 32

10 e Lotto: estrazione serale 15 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 3 16 20 24 27 29 34 43 44 45 49 55 60 62 65 67 75 77 85 89

Numero Oro 34

Doppio Oro 34 49

Estrazione Lotto giovedì 13 dicembre 2018

BARI 4 81 31 30 14

CAGLIARI 79 21 70 11 48

FIRENZE 69 19 80 81 54

GENOVA 23 41 82 89 72

MILANO 64 63 46 10 38

NAPOLI 21 1 69 71 19

PALERMO 86 88 50 45 3

ROMA 53 50 24 46 33

TORINO 35 34 33 12 26

VENEZIA 30 2 40 58 83

NAZIONALE 83 27 39 25 87

Estrazioni Superenalotto 13 dicembre



NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazione serale 13 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 2 4 19 21

23 30 31 34 35

41 50 53 63 64

69 79 81 86 88

Numero Oro 4

Doppio Oro 4 81

Estrazione Lotto martedì 11 dicembre 2018

BARI 3 84 73 71 40

CAGLIARI 28 78 74 20 50

FIRENZE 47 72 54 11 13

GENOVA 16 58 81 67 48

MILANO 69 61 22 41 62

NAPOLI 38 72 53 5 80

PALERMO 7 66 40 71 21

ROMA 24 66 10 32 50

TORINO 73 85 8 27 72

VENEZIA 47 55 29 52 80

NAZIONALE 18 82 86 10 46

Estrazioni Superenalotto 11 dicembre



NUMERI VINCENTI: 6 17 32 38 47 90

Numero Jolly: 75

Numero SuperStar: 15

10 e Lotto: estrazione serale 11 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

3 7 16 24 28

38 47 54 55 58

61 66 69 72 73

74 78 81 84 85

Numero Oro 3

Doppio Oro 3 84

Estrazione Lotto lunedì 10 dicembre 2018

BARI 32 58 10 25 13

CAGLIARI 89 21 62 56 64

FIRENZE 60 33 44 78 22

GENOVA 63 82 81 79 72

MILANO 74 56 28 61 30

NAPOLI 14 65 81 84 49

PALERMO 49 56 47 86 9

ROMA 11 16 13 4 67

TORINO 86 46 71 79 63

VENEZIA 60 87 42 90 26

NAZIONALE 17 23 49 40 41

Estrazioni Superenalotto 10 dicembre



NUMERI VINCENTI: 7 37 52 73 87 88

Numero Jolly: 44

Numero SuperStar: 66

10 e Lotto: estrazione serale 10 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

10 11 14 16 21

32 33 46 49 56

58 60 62 63 65

74 82 86 87 89

Numero Oro 32

Doppio Oro 32 58

Estrazione Lotto giovedì 6 dicembre 2018

BARI 51 21 12 10 62

CAGLIARI 60 85 81 12 43

FIRENZE 62 17 11 28 39

GENOVA 12 67 63 42 28

MILANO 87 42 58 32 37

NAPOLI 74 12 27 16 3

PALERMO 59 89 41 79 52

ROMA 7 51 39 37 38

TORINO 67 29 15 14 70

VENEZIA 33 35 6 3 58

NAZIONALE 81 23 54 71 14

Estrazioni Superenalotto 6 dicembre



NUMERI VINCENTI: 10 30 44 45 47 49

Numero Jolly: 15

Numero SuperStar: 74

10 e Lotto: estrazione serale 6 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

7 11 12 17 21

29 33 35 42 51

59 60 62 63 67

74 81 85 87 89

Numero Oro 51

Doppio Oro 51 21

Estrazione Lotto martedì 4 dicembre 2018

BARI 24 26 60 70 6

CAGLIARI 81 20 10 60 90

FIRENZE 82 33 88 32 38

GENOVA 46 73 88 50 71

MILANO 48 2 15 32 25

NAPOLI 61 69 26 5 71

PALERMO 28 5 53 18 76

ROMA 60 90 89 61 78

TORINO 1 69 19 43 82

VENEZIA 15 59 30 25 29

NAZIONALE 9 61 86 13 88

Estrazioni Superenalotto 4 dicembre



NUMERI VINCENTI: 6 31 37 47 71 78

Numero Jolly: 8

Numero SuperStar: 25

10 e Lotto: estrazione serale 4 dicembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 2 5 10 15

20 24 26 28 33

46 48 59 60 61

69 73 81 82 90

Numero Oro 24

Doppio Oro 24 26

Come si gioca al Lotto e quanto costa?

Tutto ciò che è bene sapere sul gioco del Lotto lo troverete in questo articolo. Bisogna sapere innanzitutto che avvengono tre estrazioni settimanali: martedì, giovedì e sabato. Tuttavia, come nel caso delle festività, ci può essere qualche variazione. Infatti, le date segnate in rosso sono intoccabili per le estrazioni. In quei giorni non ci sarà mai un’estrazione autorizzata e si slitterà dunque alle prossime occasioni.

Giocare al Lotto e tentare la fortuna è semplicissimo. Ci si può recare in ricevitoria, come si faceva una volta, molto semplicemente. Oppure si può usufruire di una connessione ad Internet ed un conto gioco per giocare online. Si può andare direttamente sul sito Lottomatica.it e piazzare la propria giocata. Questo vale per tutti i giochi, non solo il Lotto. Tuttavia, per chi proprio non vuole saperne di usare la tecnologia, esistono le ricevitorie. Sì, quelle che ci permettono di giocare come si faceva una volta. Ce ne sono circa 34mila autorizzate in tutta Italia.

Superenalotto: numeri frequenti, la tabella

Superenalotto: numeri frequenti, la tabella