Nadia Toffa nasconde i capelli: così non l’avevamo mai vista.

E’ una vera e propria icona, un emblema della lotta contro il cancro e non è certo un caso. Ha avuto la forza, infatti, in un momento difficile come quello della scoperta della malattia, di non smettere di sorridere. Ha, infatti, usato spesso i suoi canali social per mostrare tutto il suo ottimismo. Così facendo, ha aumentato il suo bacino di utenza al pari di quello dei suoi fan. Tantissimi che sono nelle sue condizioni si aggrappano al suo sorriso, e questo non può che far piacere.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Nadia Toffa, con dei continui aggiornamenti su quelle che sono le sue delicate condizioni di salute, oltre che per non perderti nessuna news, allora CLICCA QUI!

Nelle ultime ore ha condiviso una foto di lei, come al solito sul suo profilo Instagram, che la ritrae mentre ha indosso un vistoso cappello a coprire la sua testa. Come da lei stesso ammesso, non è ancora guarita del tutto, ma questo non le impedisce di continuare ad essere ottimista.

Per guardare in tempo reale tutti i post e le storie di Nadia Toffa, allora CLICCA QUI!

Nadia Toffa nasconde i capelli su Instagram

Di seguito proponiamo il testo del post che ha deciso di condividere con i suoi fan proprio in questi istanti. Immancabile, ovviamente, il sorriso. Ecco le sue parole: “Ciao splendori! Io e Matteo Viviani prove balletti oggi in redazione delle Iene ma come sempre ci siamo anche divertiti. Voi che fate di bello? Vi aspettiamo domani a #leiene con una puntatona. Baci grandi”.