La distanza giusta per un selfie perfetto? Ecco qual è

La distanza giusta per un selfie perfetto esiste, è stata scoperta da alcuni studiosi americani.

Alcuni studiosi americani hanno calcolato la distanza esatta per realizzare un selfie perfetto. Se anche a voi è capitato di scattare un selfie e poi non essere soddisfatti del risultato perché vedete i vostri visi ‘distorti’ allora state leggendo l’articolo che fa al caso vostro. Niente più distorsioni, scatti ripetuti all’infinito. Seguendo queste indicazioni il risultato è garantito. C’è da fare una premessa però: la distanza perfetta per scattare una foto che non crei ‘distorsioni’ del viso è un metro e mezzo. Siccome le persone non hanno braccia così lunghe ecco che entrano in gioco i parametri per scattare il ‘selfie perfetto’.



Ecco come realizzare il selfie perfetto

Il ricercatore Boris Paskhover e i suoi colleghi della Rutgers New Jersey Medical School e della Stanford University in California hanno studiato tutto. Queste persone hanno creato un modello matematico per descrivere gli effetti distorsivi dei selfie in base alle diverse angolazioni e distanze. Per fare ciò hanno creato un modello geometrico ideale di due volti. Uno maschile e uno femminile. In questo modo sono stati generati due volti ‘prototipo’. Attraverso questo modello è stato possibile calcolare la distorsione del viso che si materializza quando ci si scatta un selfie. Si è scoperto che a fare la differenza è la posizione della telecamera. Se la telecamera è a un metro e mezzo non ci saranno distorsioni. Se invece è a 30 centimetri di distanza, il naso subisce un aumento del 30% delle dimensioni negli uomini e un del 29% nelle donne. Il problema è legato alla prospettiva. Dunque la soluzione è il famosissimo bastone da selfie. Solo così il nostro naso non subirà distorsioni.

