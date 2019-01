Silvia Provvedi si mostra completamente nuda: pioggia di commenti sul suo profilo Instagram. I fan sono letteralmente impazziti.

Uno sguardo magnetico, profondo che ti rapisce in una foto senza veli che esalta la candida pelle del suo corpo senza mai risultare eccessiva o volgare. Tutto questo è presente nell’ultimo scatto postato su Instagram da Silvia Provvedi. La bella ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP (insieme alla sorella gemella Giulia) ha fatto letteralmente impazzire di gioia i suoi followers. Il motivo è una sua foto senza veli che è stata subito inondata di like e commenti positivi. In appena un’ora sono già 20 mila le persone che hanno lasciato un “cuoricino”. Nella Foto Silvia non indossa nulla, il suo corpo è coperto soltanto dai suoi bellissimi tatuaggi e da un paio di orecchini, una collana ed un bracciale.

Silvia Provvedi completamente nuda ringrazia i fan: “Ci commuove il vostro affetto”

Il rapporto che hanno le Donatella con i loro followers su Instagram è molto intenso e forte. Le due gemelline infatti sono seguite da quasi un milione di persone sui social e questo numero aumenta giorno dopo giorno. “Ci commuove il vostro immenso affetto siete unici e noi vi amiamo follemente”. Questa è stata la frase che Silvia ha postato come corollario della sua foto senza veli. Queste parole testimoniano il grande affetto che lega le Donatella al loro pubblico che le ha sostenute anche durante tutto il periodo in cui le sorelle erano nella casa del Grande Fratello VIP.

