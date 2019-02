Al Bano e Romina, emozioni forti sul palco: la figlia non trattiene le lacrime.

Nella serata di ieri è andata in onda la seconda, nonché ultima, puntata dello sho “55 passi nel sole” dedicato alla vita del famoso cantante pugliese. Sua spalla in questo show, coprotagonista, dello spettacolo ma anche della vita per lunghi tratti, l’immancabile e bellissima Romina Power. I due hanno regalati tantissimi momenti emozionanti durante questo spettacolo. Sia nella prima puntata che in quella di ieri.

Tra le sorprese più liete del programma va fatta menzione in maniera inevitabile per le figlie della coppia. Vale a dire Cristel e Romina jr. Le due, dopo che Al Bano e Romina hanno cantato “We’ll live it again”, hanno mandato in onda le immagini del matrimonio della coppia. Immagini di repertorio, verrebbe da dire, dal momento che l’evento è datato 26 luglio 1970. Le emozioni, ovviamente, sono state intense ed hanno travolto la piccola Romina, che non ha trattenuto le lacrime.

Al Bano e Romina, i social impazziti per loro

Lo show ha sollevato tanti commenti positivi ed in molti, rivedendo i due vicini, hanno iniziano a pensare ad un ritorno di fiamma per loro. Davvero notevole, anche a distanza di anni, l’affiatamento per loro, che però per il momento hanno sempre smentito e chiuso le porte alla possibilità di un ritorno insieme. Ma le vie del Signore, come si suol dire, sono infinite. Chissà che non possano esserci novità.