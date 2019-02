Uomini e Donne, Andrea Cerioli sceglie e la dichiarazione d’amore è meravigliosa.

Maria De Filippi oggi ha mandato in onda la puntata con la scelta di Andrea Cerioli, tronista di Uomini e Donne del Trono Classico. Arianna e Federica erano le ultime due ragazze rimaste nel programma per Cerioli e oggi abbiamo finalmente visto la scelta del tronista di Uomini e Donne che, come ormai sappiamo, ha scelto Arianna Cirrincione. Nella puntata di oggi, 31 gennaio 2019, Andrea Cerioli ha così fatto la sua dichiarazione ad Arianna e finalmente c’è stato il via libera sui social per Andrea e Arianna che su Instagram hanno commentato la puntata della loro scelta.

Andrea Cerioli e Arianna: la scelta in diretta oggi

Andrea Cerioli dichiara a Arianna: “La chimica è qualcosa di inspiegabile. Le sensazioni a pelle chi è fuori non lo può capire quanto noi che lo stiamo vivendo. Sono emozionato e mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua. Ho tagliato un po’ corto, mi ero preparato un discorso bellissimo e avevo montato anche un video, ma alla fine è più bello che io ti dica le cosa. So che non c’è un pregresso nella nostra conoscenza, ma non mi interessa, quando sei scesa hai fatto la differenza, nessuna di quelle 200 ragazze sarebbe stata te”.

Arianna risponde a Andrea Cerioli ed escono insieme dal programma

Alla fine Arianna è pronta a rispondere sì e dichiara ad Andrea: “Premetto che non mi aspettavo che tu scegliessi oggi, ma quando ho visto le sedie ero contenta e credevo fortemente in quello che c’è tra me e te. L’ultima esterna ha parlato da sola. Non siamo stati bravi ad esporlo a tutti, ma per me è importante che lo abbia capito tu”.