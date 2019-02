Andrea Cerioli sceglie inaspettatamente: la reazione di Valentina Rapisarda spiazza tutti

Com’è possibile leggere sul web, Andrea Cerioli, attuale tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua inaspettata scelta. In effetti, Andrea si è sempre dimostrato un ragazzo diverso dagli altri. E così è stato anche in questo nuovo percorso televisivo. Come, infatti, vi avevamo anticipato, le scelte degli attuali tronisti sarebbero state mandate in onda nelle puntate serali. E tra l’altro, sarebbe stata messa in scena una vera e propria festa di fidanzamento. Andrea, invece, ha voluto stravolgere tutto e tutti. Scegliendo improvvisamente la donna che gli ha rapito il cuore. C’è qualcuna, però, che ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo. Ci riferiamo, infatti, a Valentina Rapisarda, ex fidanzata di Andrea. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Per chi avesse seguito Valentina Rapisarda durante il suo percorso a Uomini e Donne sa perfettamente che la siciliana non ha affatto i peli sulla lingua. Ed è stato così, quando ha ricevuto tantissime accuse dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram. Nel suo ultimo scatto, riproposto sopra, infatti, Valentina si mostra intenta a guardare un microscopio. A catturare l’attenzione dei sui followers, però, è stata la didascalia utilizzata. “Aspetta, aspetta, neanche da qui si vede il c**o che me ne frega”. Ebbene. Proprio questa frase, infatti, a detta di molti sembrerebbe un chiaro riferimento ad Andrea Cerioli e alla sua scelta inaspettata. Invece, secondo quanto dice Valentina, le sue parole non sono per niente riferite al suo ex. “Su, andate avanti, l’ho fatto anche io”, così commenta la siciliana a chi crede che la foto sia una frecciatina al Cerioli. Voi che ne pensate?