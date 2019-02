Boomdabash, Sanremo 2019: Testo Un milione

Manca davvero pochissimo alla 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli italiani ormai non aspettano altro che la fatidica data d’inizio, ovvero il 5 febbraio. Sanremo 2019 sarà condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La lista ufficiale dei cantanti in gara è stata annunciata da tempo. Poco fa però la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato, come di consueto, i testi dei 24 brani in gara. Non ci resta dunque che andarli a leggere e scoprirli insieme.



Tutto pronto dunque per Sanremo 2019. Dopo aver scoperto i nomi dei conduttori prima, dei cantanti in gara durante e degli ospiti poi, non ci resta che scoprire quali sono i testi delle 24 canzoni che si aggiudicheranno l’ambita statuetta del leone d’oro. Ecco a voi il testo del brano dei Boomdabash il gruppo musicale hip hop di origine salentina.

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio

È un conto alla rovescia

Col tempo a rilento

Però ti sto aspettando come aspetto un treno

Come mia nonna aspetta un terno

Aspetterò che torni come aspetto il sole

Mentre sto camminando sotto un acquazzone

Come una mamma aspetta quell’ecografia

Spero che prenda da te

Ma con la testa mia

Ti aspetto come i lidi aspettano l’estate

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale

Come i signori col cartello aspettano agli arrivi

E non è mai per me

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Se mi cercherai io ti aspetto qui

Ti mando la posizione

Così se poi mi raggiungi

E poi ti stringo forte

Questa volta non sfuggi

Non ti perderò più

Aspetterò che torni come aspetto il mare

Mentre sto camminando sotto il temporale

Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola

Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora

Ti aspetto come il gol che sblocca la partita

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ma già l’attesa è fantastica

Noi come benzina

In questo mondo di plastica

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

I Boomdabash sono un gruppo hip hop italiano di origini salentine nati nel lontano 2002. Nascono nel paesino pugliese di Masagne grazie all’incontro tra il dj Blazon, i due cantanti Biggie Bash e Payà e il beatmaker Mr Ketra. Solo nel 2008 otto questi quattro ragazzi diventano un gruppo a tutti gli effetti e pubblicano il loro primo disco dal titolo Uno. La loro musica reggae vanta la partecipazione ai migliori festival di genere di tutta Europa e d’Italia. Il gruppo nel 2011 vince il prestigioso premio degli MTV New Generation Contest grazie al loro apprezzatissimo album Mad(e) in Italy. La loro musica è volata anche oltre oceano. Infatti i Boomdabash nel 2012 partono per una mini tourneé negli Stati Uniti d’America con concerti in città come New York, Miami e Los Angeles. La band è stata anche impegnata nel sociale contro la mafia a Masagne partecipando ad un raduno di protesta contro la criminalità organizzata sempre nel 2012. Il 2013 è l’anno del loro terzo album che vede collaborazioni importanti della scena rap come ad esempio Clementino. Nel 2014 poi arriva la collaborazione con il rapper Fedez per un brano dal titolo M.I.A. Nel 2015 arriva la svolta con il quarto album Radio Revolution che in poche ore conquista la vetta della classifica di iTunes. Pochi mesi dopo viene trasmesso il tormentone Portami con te. A proposito di tormentoni. “Questa sera non ti dico no” il tormentone dell’ultima estate cantato insieme a Loredana Bertè è opera loro.