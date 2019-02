Estrazioni in diretta del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 31 gennaio. Si sfiora quota 100 milioni di euro con il Jackpot del Superenalotto che dal mese di giugno 2018 non ne vuole sapere di spuntare sulla schedina di qualche fortunato vincitore. Si prospettano ore infuocate per le ricevitorie che di sicuro staranno affrontando l’assalto dei giocatori che vogliono tentare la fortuna. Qui di seguito, a partire dalle 20.00 di oggi giovedì 31 gennaio, posteremo il video delle estrazioni:

Estrazioni 31 gennaio 2019 del Lotto in Diretta ore 20:00

BARI 23 56 87 21 17

CAGLIARI 44 56 60 57 32

FIRENZE 81 31 22 51 47

GENOVA 71 12 4 85 83

MILANO 87 80 89 24 27

NAPOLI 30 1 5 8 74

PALERMO 8 46 33 12 20

ROMA 67 76 40 46 28

TORINO 1 80 51 34 39

VENEZIA 89 79 62 73 71

NAZIONALE 69 34 56 28 18

Estrazioni 31 gennaio del Superenalotto in tempo reale

NUMERI ESTRATTI: 4 21 59 63 65 83

Numero Jolly: 29

Numero SuperStar: 4

Estrazioni del 31 gennaio del 10eLotto in diretta

Ecco i numeri estratti:

1 8 12 23 30 46 56 71 79 80 87 89

Numero Oro 23

Doppio Oro 23 56

